NAUDI призвала Верховную Раду проголосовать за законопроект о засекречивании локации и данных о предприятиях ВПК

По инициативе NAUDI был разработан законопроект о засекречивании локации и данных о предприятиях ВПК. Он внесен в Верховную Раду Украины народными депутатами Игорем Фрисом, Сергеем Демченко и Владимиром Ватрасом.

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Об этом сообщила National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI в Фейсбук.

Как утверждают в Ассоциации, этот законопроект позволит убрать из государственных реестров локации предприятий путем внесения "контактной информации" вместо реальных адресов в 30-дневный срок с даты вступления закона в силу.

"National Association of Ukrainian Defense Industries/NAUDI неоднократно поднимала вопросы засекречивания локации и данных о предприятиях ВПК.

По инициативе NAUDI на совместной рабочей группе парламента, министерств и ведомств был разработан соответствующий законопроект, внесенный в Верховную Раду Украины народными депутатами Игорем Фрисом, Сергеем Демченко и Владимиром Ватрасом", – написали в NAUDI.

"NAUDI благодарит народных депутатов за инициативу и призывает к скорейшему принятию этого сверхважного законопроекта!" – обратились в NAUDI к нардепам Верховной Рады.