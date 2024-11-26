Прошли два года и двести семьдесят пять дней войны. На сегодняшних картах ISW видно, что россияне с юго-востока подошли к Великим Новоселкам. Также есть небольшие продвижения россиян в районе Курахово. Это подтверждает и Зеленский, который сегодня, после того, как Сырский сделал ему доклад о положении на фронте, заявил, что в районе Курахово сложилась очень тяжелая для ВСУ обстановка.

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Сегодня же россияне в очередной раз обстреляли Харьков (ракетами от С-400) и Одессу (баллистика из Крыма). Есть разрушения и пострадавшие. В данный момент в небе Украины уже находятся 50 шахедов. Ожидается, что в ближайшие несколько часов их станет больше 120. Окончательные итоги ночного налета россиян станут известны только к утру. Обычная, бездушная статистика войны…

Прошедшей ночью ВСУ нанесли удар по Курской области с помощью американских баллистических ракет ATACMS. Сначала появилась информация, что удар был нанесен по военному аэродрому "Холино", потом - что это был аэродром "Курск-Восточный". В сети выложены несколько видеороликов, запечатлевших этот прилет.

Также вчера поздно вечером этими же ракетами был уничтожен российский ЗРК С-400 в Фатежском районе Курской области, и даже были опубликованы фотографии его искореженных останков.

Кроме этого, сегодня же ночью в Калуге украинские дроны атаковали нефтебазу и приборостроительный завод Тайфун, который занимается разработкой и производством сложной радиоэлектронной техники специального и гражданского назначения (выпускает радиолокационное оборудование для ВМФ РФ, в частности, для береговых ракетных комплексов). Судя по кадрам большого пожара, как минимум в нефтебазу попадание было точным.

Сегодня будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц (сменщик Салливана) сообщил, что новая американская администрация начнет активно заниматься проблемами войны России с Украиной в январе. "Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января" - сказал он. По его словам, "ключевой частью" переговорного процесса должны стать европейские страны.

Как бы понимая куда дует ветер, европейские страны уже активно обсуждают как они могут оказать еще больше поддержки Украине. В сети продолжает циркулировать информация, что на недавней встрече Макрона и Стармера всерьез обсуждалась посылка французских и британских войск в Украину для прямого участия в боевых действиях. Как альтернатива этому рассматривалась использование для этих целей ЧВК.

Я полон скепсиса по поводу такого решения, но во-первых, чем черт не шутит, а во-вторых, даже сама информация о таком обсуждении уже должна заставить Путина задуматься насчет его "акций устрашения". Как бы он в этих своих шоу сам себя не напугал сильнее, чем тех, на кого они были рассчитаны.

А тем временем в НАТО уже вовсю обсуждают превентивные "высокоточные удары" по РФ в случае, если РФ нападет на страны альянса. Об этом сегодня заявил глава военного комитета блока адмирал Бауэр. "Грамотнее не сидеть и ждать, когда на нас нападут, а поражать российские пусковые установки, если они нападут. Мы должны нанести первый удар", - сказал он.

От таких разговоров остается всего лишь один шаг до идеи осуществить такие превентивные высокоточные удары не дожидаясь нападения России на кого-то из членов НАТО. И действительно: если уж наносить превентивные удары, так уж по-настоящему превентивные.

И в самом деле - зачем ждать? Нужно действовать по путинскому рецепту: если конфликт неизбежен - бей первым. А уже потом можно будет блажить: нас вынудили, нас приперли к стенке, у нас не было другого выхода, мы сто раз предупреждали, Путин не хотел нас слушать… И ведь все это будет чистая правда…

Слава Украине!🇺🇦

Завтра на заседании израильского правительства решится судьба перемирия между Израилем и Ливаном (реально - между Израилем и Хезболлой, конечно).

Детали этого соглашения не разглашаются, но в общих чертах известно, что даже после его подписания Израиль должен сохранить за собой право проводить военные операции на ливано-сирийской границе и, кроме того, Вашингтон дал Израилю гарантии того, что он сможет действовать, если "Хезболла" нарушит соглашение.

Если кабинет Нетаньяху одобрит его, то на северных границах Израиля наступит мир. Есть надежда, что долговременный. Останется только ХАМАС. Но и там, я думаю, конец уже не за горами. Лишь бы только удалось спасти заложников. Такие дела…

I❤️🇮🇱