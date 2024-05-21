'Нас пугали 'Майданом 3.0': Порошенко заявил, что никто в Украине не подвергает сомнению легитимность власти

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил, что никто не ставит под сомнение легитимность украинской власти. Он также призвал Раду срочно сформировать ВСК по фортификациям и обеспечению ВСУ дронами от государства.

"Сегодня 21 мая. Помните, сколько нас пугали Майданом 3.0, акциями сопротивления. В конце концов, telegram-каналы Банковой разгоняют месседжи о якобы мощной волне нелегитимности президента. Сегодняшнее утро продемонстрировало, что это сплошная тотальная ложь. Никто не подвергает сомнению украинскую власть. Единственное – желательно было бы, чтобы она отчиталась", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что уже несколько месяцев монобольшинство и руководство парламента блокируют создание ВСК по фортификациям.

"18 декабря я высказал твердую позицию касательно необходимости немедленного строительства фортификационных сооружений, состоящих из 4 элементов, – обустройство собственно сооружений, устройство минных полей, противотанковых мин, заминирование и подрыв дорог, мостов и четвертое – обеспечение радиоэлектронной разведки и РЭБовского прикрытия", – напомнил Порошенко.

"Нас уверяли, видосики показывали, что все в стране хорошо, пока мы не дождались первого удара россиян в Харьковской области. И оказывается, что либо не строили, либо воровали, либо строили не там. Парламент – это его конституционная функция – должен создать временную следственную комиссию, проект которой лежит уже 4 месяца, расследовать и обеспечить защиту воинов, гражданских и украинской территории", – подчеркнул Порошенко.

"Такая же ситуация с дронами. Мой фонд поставил 10% – 15 900 дронов от общего количества FPV, которые поставило государство. Позор!" – возмутился Порошенко.

"И третья позиция – 5 лет власть должна была обеспечить выполнение закона, который был здесь проголосован и мной подписан по русской православной церкви, украинскому филиалу по переименованию. Более года Верховная Рада не может, в конце концов, рассмотреть и принять решение. И это ответственность главы", – констатирует Петр Порошенко.

"Мы требуем по всем трем вопросам решительного решения сегодня", – подчеркнул Порошенко.