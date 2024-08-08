Нарушить международное право: Китай наступает на справедливый мир по-украински, собирая для этого мировую коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен провести второй мирный саммит с участием лидеров государств, который, как ожидается, состоится в этом году, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий. Одна из его задач – достижение справедливого мирного урегулирования после того, как первая встреча в Швейцарии в июне не смогла привлечь на сторону Украины ключевые страны Глобального Юга. Но пока Украина готовится к этому саммиту, союзник России Китай проталкивает свой вариант заморозки "вооруженного конфликта".

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КНР официально начала борьбу против украинского мирного плана, предложив в тандеме с Бразилией альтернативный документ. Для реализации этого замысла привлечены страны Глобального Юга. Это делается, чтобы показать, что украинская "Формула мира" поддерживается только Украиной и Западом, а весь мир поддерживает другую формулу. Китайцы отмечаются, что их план по завершению "украинского кризиса" поддержали уже более 110 стран. Это достаточно серьезная заявка, если вспомнить, что на саммите мира в Швейцарии было представлено 92 страны и не все подписали итоговую декларацию.

Основа китайско-бразильского плана – заморозка линии фронта, которая будет существовать на момент принятия решения. Это означает, что Украина останется без части своей территории, оккупированной войсками РФ, с непонятными перспективами и на неопределенный срок, ведь в предложениях нет упоминания об уставе ООН, международном праве и принципах соблюдения суверенитета. То есть речь о справедливом мире и восстановлении территориальной целостности там вообще не идет.

О том, как Китай продолжает активно продвигать собственный мирный план, являющийся альтернативой украинскому – в материале OBOZ.UA.

Увлечения Юга

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в очередной раз гастролирует по странам Глобального Юга (среди них ЮАР, Пакистан, Бразилия, Индонезия), где обсуждает урегулирование российско-украинского "конфликта", в частности продвигая инициативу КНР и Бразилии.

"Международное сообщество в целом настроено на то, что необходимо способствовать деэскалации украинского кризиса. В военном конфликте между Россией и Украиной нужно "охлаждение", - сообщил МИД КНР.

Ли Хуэй заявил, что нынешний конфликт между Россией и Украиной все еще продолжается, и главным приоритетом является охлаждение ситуации. "Консенсус из шести пунктов", совместно выпущенный Китаем и Бразилией, получил положительные отзывы более чем в 110 странах. и координацию для совместного содействия окончательному политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении китайского МИД.

Таким образом, Китай демонстрирует, что его видение окончания войны разделяет сегодня даже большая часть стран, чем та, представители которой присутствовали на Саммите мира в Швейцарии.

"Заморозка" за украинский счет

В мае этого года власти Китая и Бразилии представили свой план "по решению конфликта в Украине" из шести пунктов, первый из которых - прекращение боевых действий. Украина отвергла предложения, объяснив это тем, что именно она, как жертва агрессии, имеет право определять, каким должен быть мир.

Так или иначе, по этому плану, Бразилия и Китай призывают "все соответствующие стороны конфликта придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно запрета расширения поля боя, обострения боев и никаких провокаций со стороны любой из сторон", а диалог и переговоры едины жизнеспособным разрешением "украинского кризиса".

Кроме того, Пекин и Бразилиа предлагают:

– Увеличить гуманитарную помощь территориям и предотвратить более масштабный гуманитарный кризис. Стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Поддержка сторон обмена военнопленными.

– Противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов.

– Противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, например атомные электростанции. Все стороны должны соблюдать международные законы, такие как Конвенция по ядерной безопасности (здесь, очевидно, имеется в виду не только возможность применения ядерного оружия, но и ситуация вокруг ЗАЭС).

– Совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения.

Наступление против справедливого мира

Собирая коалицию государств в поддержку своего мирного плана, под видом "совместно сыграть конструктивную роль в деэскалации ситуации и содействии мирным переговорам", Китай просто продолжает наступление против украинского видения справедливого мира и вместе с РФ не собирается просто наблюдать за подготовкой Украины ко второму мирному саммиту. Главная попытка – размыть украинское содержание, сохранив российскую оккупацию украинских территорий. Продемонстрировать, что формуле, с которой будет выступать Украина, есть "действенная" альтернатива, да еще и с глобальной ее поддержкой.

При этом уже ясно, что китайский план "заморозки" не предусматривает решение никаких проблем, связанных с нарушением международного права Россией. Фактически создается ситуация, при которой РФ продолжает контролировать около 20% суверенной украинской территории. И это главная опасность для Украины, ведь нет никаких призывов к соблюдению устава ООН, территориальной целостности, уважению суверенитета.

Фактически Китай с Россией сейчас разыгрывают два варианта. Либо война продолжается с непонятными ужасающими перспективами превратиться в нечто более глобальное и страшное, или прекратить ее сейчас на китайско-российских условиях. Неудивительно, что эта позиция разделяется многими странами Глобального Юга, который понес экономические потери из-за войны и не стремится вдаваться в детали справедливости окончания этой войны.

России выгодно реализация китайского плана

"На мой взгляд, этот план не двусторонний, а трехсторонний, то есть китайско-бразильско-российский, потому что полностью отвечает интересам Кремля. Что касается заявления, что этот так называемый план уже поддержали 110 стран, пусть покажут список этих государств. Как-то подозрительно все получается. С другой стороны, сколько бы их ни было, хоть 140, это приблизило мир? Я не думаю. Поэтому хорошо, что во многих странах услышали, в том числе и от китайцев, что нужно что-то делать по окончании этой войны, и, возможно, поинтересуются, а что об этом думает Украина. Тогда им будет что и с чем сравнивать", – заявил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По мнению Владимира Огрызко, российский диктатор Путин был бы рад зафиксировать определенным образом ситуацию на фронте, что позволит ему накапливать силы и ресурсы для очередного нападения. В то же время, Украина на сегодняшний день не имеет никаких гарантий безопасности от партнеров, которые сделали бы невозможным повторное российское вторжение.

"Основная угроза в этом китайско-бразильском плане для Украины – в нем ничего не сказано о территориальной целостности нашего государства. Там ничего нет о компенсации ущерба, понесенного нашим государством и людьми в результате агрессии со стороны России. Китайцы ничего не говорят о привлечении к ответственности военных преступников. Без этого начинать мирный процесс нам совсем не подходит. То есть войну остановили, а что дальше будет с Россией как агрессором, с Украиной, как жертвой агрессии, об этом КНР не хочет говорить, продавливая только собственные и российские интересы", – отметил Владимир Огрызко.