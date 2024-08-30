Народ имеет право знать: Порошенко сказал, почему нельзя бездумно повышать налоги и где искать деньги для армии

Прежде чем повышать налоговую нагрузку на украинцев, власти должны объяснить, какая сумма средств нужна Государственному бюджету, на какие нужды и исчерпаны ли возможности сокращения нецелевых во время войны расходов. Рост военного сбора станет значительной нагрузкой на легальные доходы людей, уменьшит покупательную способность и в конце концов ударит по экономике.

Видео дня

Об этом заявил Петр Порошенко на брифинге.

"Базой для любого налогового законодательства должна быть стабильность и предсказуемость. Перед тем, как правительство должно выходить с подобными инициативами и регистрирует их в ВРУ, должно состояться широкое обсуждение, объяснение, аргументация. Налоги, независимо от их размера, должны быть справедливыми", – убежден пятый резидент.

"Власть начала с шокирующей цифры – якобы страна срочно нуждается в 500 млрд грн для финансирования армии. В противном случае уже в августе – сентябре армия останется без финансирования, солдаты останутся без зарплат", – напомнил Порошенко. Он отметил, что после заседания налогового комитета сумма изменилась – до 30 млрд. грн.

"Власть должна четко обосновать, что из этого идет на денежное довольствие воинов, что – на закупку вооружения и боеприпасов, FPV и средств РЭБ, и когда это будет поставлено. Что – на строительство фортификационных сооружений. Эти утвержденные и задекларированные расходы должны быть нетронуты", – убежден Порошенко.

"Первое, с чего мы должны начать – это сокращение ненужных расходов. Как вы можете повышать налоги на менее защищенные слои населения, когда вы 2 млрд легко выдаете на "единый", никому не нужный марафон? Сотни миллионов на финансирование канала "Рада" – это никогда не голосовалось в ВРУ, а тратится якобы на нужды парламента. Третья позиция – это финансирование строительства дорог. 17 млрд в этом году включительно с прифронтовыми территориями в Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. Что вы делаете и почему вы эти деньги опять же забираете в строительстве фортификационных сооружений", – констатирует Порошенко.

Он также призвал сократить расходы по содержанию государственного аппарата.

"В стране осталось на 8 млн. населения меньше. И если сокращается численность людей, которым власть должна оказывать услугу, должно произойти соответствующее сокращение численности власти", – считает Порошенко.

Он также жестко раскритиковал так называемую идею "национального кэшбека", которая требует как минимум 3 млрд грн из бюджета: "вы забираете у учителей, врачей, уборщиц, санитарок, медсестер, чтобы отдать кэшбеку? Убрать финансирование индустриальных парков. Убрать финансирование таких стимулов, разрушающих конкурентную среду в Украине".

"Принцип справедливости требует, что ни одна заработная плата в Украине не может быть выше заработной платы воина на фронте. Воин на фронте получает доплату в 100 тысяч гривен. Никто в Украине не может получать сумму выплат, источником которых является государственный бюджет или государственные предприятия, в том числе сотрудники наблюдательных советов железной дороги, банков больше, чем воин на фронте", – отмечает Петр Порошенко. Он также призвал сделать информацию о жалованье чиновников публичным для общества.

"Народ имеет право знать вашу заработную плату. И на время войны, пожалуйста, задекларируйте, сколько обходится государству и бюджету ваше содержание. Надо вернуться к вопросу декларирования доходов и отчета в НАПК через электронные декларации советников Офиса Президента и других властных структур, принимающих судьбоносные решения, допущенные к сверхважным решениям и ни перед кем ни о чем не отчитываются", – сказал Порошенко.

"Мы не имеем права принимать бюджет вплоть до того, как не будет перезагружен БЭБ, Счетная палата, как не будет обеспечена прозрачная работа таможни", – отмечает Порошенко.

По мнению лидера "Евросолидарности", военный НДФЛ и средства военного сбора должны аккумулироваться на спецсчете исключительно для нужд Сил обороны.

"Для того чтобы обеспечить прозрачность использования средств, наша политическая команда требует, чтобы все финансирование армии путем внесения изменений в Бюджетный кодекс и закон "О Государственном бюджете" финансировалось исключительно через специальный фонд. Если нужны деньги исключительно и только для финансирования Вооруженных Сил – направляйте их в спецфонд военного сбора и распределяйте исключительно на цели и задачи, определенные законом", – говорит Порошенко.

Он также отметил, что изъятие военного НДФЛ из бюджета общин год назад ожидаемо ухудшило обеспечение ВСУ. "Наконец-то власть вынуждена была признать правоту нашей позиции. Оказывается, что средства, изъятые еще в ноябре прошлого года, в виде конкретных боеприпасов, механизмов на фронт поступили в размере 43%. А теперь солдат на фронте 9 месяцев ждет FPV дроны, окопный РЭБ и не имеет этого. Какую цену заплатила Украина, Вооруженные Силы, наша армия за ту 9-месячную задержку с этой поставкой?", – возмутился Порошенко.

По его словам, соответствующие законодательные инициативы будут поданы в парламент в ближайшие дни.