Нардепы уволили члена ЦИК Буглака, который получал зарплату, сидя в Майами

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак, который выехавл из Украины перед полномасштабным вторжением и поселился в Майами (США), уволен с должности. Соответствующее решение большинством голосов приняли депутаты Верховной Рады в среду, 7 февраля.

За постановление об увольнении Буглака проголосовали 300 парламентариев, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Через семь месяцев после расследования "Схемы" парламент наконец-то уволил Буглака Юрия с должности члена ЦИК. Напомню название расследования – "Дистанция из Майами". За постановление № 10327 – 300", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в расследовании проекта "Схемы", которое было обнародовано в августе 2023 года, говорилось, что Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался.

Он поселился с семьей близ Майами (штат Флорида), при этом сохранил должность, зарплату и другие выплаты.

После публикации расследования и связанного с ним резонанса Буглак написал заявление о сложении полномочий.

Как сообщал OBOZ.UA, Буглака не увольняли, хотя одним из оснований для досрочного прекращения полномочий члена ЦИК является "выбытие на постоянное место жительства за пределы Украины". В Центризбиркоме пояснили, что выезд на ПМЖ должны зафиксировать Государственная миграционная служба и Госпогранслужба, поставив отметки в паспорте чиновника.

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