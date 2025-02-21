Нардеп от "Слуги народа" подала заявление о сложении депутатских полномочий: что о ней известно

Народныйдепутат от "Слуги народа" Ирина Кормышкина подала заявление о досрочном прекращении ее депутатских полномочий, которое рассмотрит Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы. Заседание пройдет 24 февраля 2025 года.

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Об этом идет речь в анонсе событий на сайте Верховной Рады. Сначала заявление Кормышкиной рассмотрят члены комитета, которые примут заключение по ее депутатским полномочиям. Далее решение будет передано на голосование Верховной Раде, которая окончательно утвердит или отклонит просьбу нардеп.

Кто такая Ирина Кормышкина

Как сообщал OBOZ.UA, Ирина Аллахвердиева (после замужества – Кормышкина) родом из Николаева и родилась 26 августа 1978 года. Окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "Учет и аудит", работала экономистом.

Публичная информация о начале карьеры Ирины Аллахвердиевой почти отсутствует. Известно лишь, что до прихода в политику она работала заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах", а также занимала должность заместителя директора по развитию в Николаевском филиале страховой компании "ИНГО Украина".

В момент избрания в Верховную Раду Аллахвердиева возглавляла Николаевскую областную дирекцию страховой компании "Уника".

Ирина была замужем за предпринимателем Яшаром Новрузовичем Аллахвердиевым, от которого родила сына Карима. В 2022 году снова вышла замуж за предпринимателя Юрия Кормышкина.

В Верховную Раду нардепка одевает модные совещания за десятки тысяч гривен, некоторые из которых достаточно откровенны.

Кормышкина поймали на незаконном обогащении на 20 млн грн

Кормышкина является депутатом от фракции "Слуга народа". 17 октября 2024 года она получила подозрение от НАБУ и САП относительно незаконного обогащения более чем на 20 млн грн. А в январе ей выдвинули новое подозрение – в умышленном декларировании недостоверной информации.

В 2021-2022 годах Кормышкина приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн, превышающие официальные доходы и сбережения за этот период. За необоснованные активы через юридическое лицо был приобретен дом вблизи города Одессы, где нардепка проживает.

В то же время, по данным НАБУ, официальный доход депутата за этот период и ее сбережения составляли не более 2,7 млн грн. Утверждается, что подозреваемая использовала эти средства для других целей.

К Кормышкиной применили меру пресечения в виде личной поруки. Суд определил ее поручителей: главу фракции Верховной Рады Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

В январе 2025 года бизнесмен Юрий Кормышкин и муж Ирины, которому принадлежит агрохолдинг "Южная аграрно-экспортная компания", получил два подозрения в незаконном обогащении.

"Баба рабочая, как корабельная сосна"

В 2020 году вокруг Ирины Кормышкиной (тогда еще Аллахвердиевой) разгорелся еще один скандал. Народный депутат Александр Корниенко из "Слуги народа" во время разговора с попавшей на видео Давидом Арахамией назвал ее "бабой рабочей, как корабельная сосна".

"Такая поддутая. Конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much. В общем, она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь... триста встреч за четыре месяца и выигрывает. Она такая вживую. Энергетика", — рассуждал Корниенко.

Арахамия согласился со своим коллегой, но ответил довольно кратко: "Энергии много". Корниенко продолжил свои размышления: "Ну ты к президенту ее заведешь, увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".

Тогда политики призвали руководство ВРУ "дать публичную оценку сексистским высказываниям руководства фракции "Слуга народа", которые унижают украинских женщин". Впоследствии Корниенко признал свою ошибку и извинился перед Аллахвердиевой за свои слова.

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