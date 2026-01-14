Нардеп Ковальчук стал заместителем главы фракции "Слуга народа"
Народный депутат Украины Александр Ковальчук избран заместителем председателя фракции "Слуга народа".
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Позже сам Ковальчук подтвердил назначение в своем Facebook: "Для меня это - большая ответственность в сложное для страны время. Готов к конструктивной командной работе для усиления государства, бизнеса, граждан и поддержки наших Сил обороны".
Александр Ковальчук избран народным депутатом от мажоритарного избирательного округа №152 (г.Ривне) и является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Парламентарий известен, как инициатор законопроектов, которые решили проблему с растаможкой авто на иностранных номерах, как соучредитель благотворительного фонда "Украина для героев", который аккумулировал и передал гуманитарную помощь для военных на гражданских более чем на 300 млн грн, а также созданием большого художественно-культурного проекта ArtArmor в рамках которого были привлечены миллионы гривен для помощи Силам обороны Украины.
Также сегодня Верховная Рада Украины поддержала назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром – министром энергетики, назначила Михаила Федорова на должность Министра обороны, а Дмитрий Наталуха избран председателем Фонда государственного имущества Украины.