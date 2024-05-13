Нардеп Гончаренко призвал ввести в Украину войска стран-партнеров

Народный депутат Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть предложение о введении войск стран-партнеров в Украину.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Обращаюсь к Зеленскому, предоставить поручение МИД и Минобороны внести это предложение на СНБО и принять решение о допуске иностранных войск на нашу территорию с последующим одобрением этого Верховной Радой. Учитывая сложную ситуацию на фронте, в частности, на Харьковщине, нельзя терять время. Эти решения должны были быть приняты еще вчера", – написал нардеп.

По словам Гончаренко, во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопросы по направлению в Украину своих войск. А президент Макрон уже второй раз говорит о готовности введения войск в Украину, если будет просьба официального Киева.