Ну, прежде всего, эта дипломатия никак не челночная - так же, как Уолц, Рубио и Антон (это такая американская фамилия) даже по совокупности не Киссинджер (который, кстати, урегулируя полвека назад арабо-израильскую войну, курсировал не между комнатами в гостинице в Эр-Рияде, а между странами).

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Президенты Никсон и Форд челночному Киссинджеру полностью доверяли, а сейчас всё решает лично Трамп, так что челноки так себе.

Но всё же именно двухкомнатный подход к переговорам США по очереди с мордором и Украиной должен иметь перспективное будущее, ведь иначе вообще ничего не получится.

Да, у посредника - высокие комиссионные за его тяжёлый межкомнатно-двухкомнатный труд. [К примеру, если Украина хочет защитить свои АЭС, стоит, с его точки зрения, отдать их Америке ради лучшей защиты.]

А кто-то в сложившихся обстоятельствах видит другой выход?