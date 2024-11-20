'Налажен прямой контакт': Сибига заверил, что Украина взаимодействует и с администрацией Байдена, и с командой Трампа

Украина уже начала устанавливать взаимодействие с командой Дональда Трампа, который победил на выборах президента Соединенных Штатов. В то же время Киев поддерживает связь и с администрацией действующего главы Штатов Джо Байдена.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 19 ноября во время разговора с журналистами в Вашингтоне, передает Укринформ. Он напомнил, что у президентра Владимира Зеленского налажен прямой контакт с Трампом – после выборов в США политики провели телефонный разговор.

Во время этой беседы они договорились "начать практические шаги по установлению коммуникаций между командами". И эта работа, по словам главы МИД, "в практическом измерении началась".

Украинская сторона рассчитывает на плодотворный диалог с новой администрацией Белого дома, подчеркнул министр. Также продолжается и работа с администрацией Байдена. В частности, в Киеве рассчитывают, что все обещанное Штатами оружие, макрофинансовая и другая помощь будет передана до конца 2024 года.

"Недавно я встречался в Брюсселе с госсекретарем Блинкеном, и после этих встреч мы имеем прогресс по тем направлениям, которые обсуждались", – подчеркнул Сибига.

Также глава МИД вспомнил про участие войск КНДР в войне против Украины и про снабжение Ираном оружия россиянам. Он подчеркнул, что это "существенная эскалация, которая будет иметь существенные последствия в мире".

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее сказал, что администрация Байдена "полна решимости" передать на помощь Украине в ее борьбе с российским вторжением все выделенные для этого средства. Белый дом планирует до инаугурации Дональда Трампа использовать на помощь Киеву остаток выделенных Конгрессом денег.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне 12 ноября заявили, что США могут использовать в помощь Украине еще 9,3 млрд долларов. По программе Инициативы содействия безопасности Украины (PDA) осталось 7,1 млрд долларов. Еще около 2,2 млрд доступны через программу USAI.