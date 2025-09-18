'Находится недалеко от Китая': Трамп заявил о намерении вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится вернуть под контроль авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. По словам американского лидера, правительство намерено снова разместить там войска.

Выступление Трампа транслировали ведущие телеканалы, а его слова сразу распространили американские и британские медиа. Он подчеркнул, что потерю базы в 2021 году считает стратегической ошибкой администрации Джо Байдена.

"Мы отдали ее просто так. Мы пытаемся вернуть ее, кстати. Это может быть небольшой новостью. Мы хотим вернуть эту базу, потому что они нуждаются в нас. Мы хотим эту базу обратно, и одна из причин в том, что, как вы знаете, она находится в часе езды от мест, где Китай производит свое ядерное оружие. Итак, происходит много вещей, но я очень разочарован тем, что этот вопрос не решен", – заявил глава Белого дома.

Стратегическая роль

Баграм расположен примерно в 40 километрах к северу от Кабула. Во время операций США в Афганистане это была крупнейшая военная база страны с многокилометровыми взлетными полосами, командными центрами и инфраструктурой для тысяч американских и союзнических военных. Именно из нее координировались ключевые антитеррористические миссии в регионе.

На старой базе базировались советские войска в 1980-х годах, а позже, с 2002 года, она использовалась ВВС США. Авиабаза служила главным оплотом сопротивления талибам и символом американской мощи в регионе. База способна была вместить до 10 тысяч военнослужащих. Там были расположены две взлетно-посадочные полосы, 110 парковочных мест для самолетов с бронированными стенами, а также большой медицинский комплекс – больница на 50 коек с травматологическим отделением, три операционные и даже современная стоматологическая клиника.

Фактор Китая

Особое внимание Трамп уделил географии – авиабаза расположена недалеко от границы с Китаем, где Пекин имеет ядерные и военные объекты. Это, по его словам, делает Баграм важным элементом американской стратегии в Южной и Центральной Азии. База позволяет Вашингтону влиять на ситуацию в наиболее нестабильных точках региона, включая Пакистан, Иран и Россию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 18 сентября президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в резиденции XVI века Чекерс (графство Бакингемшир, Англия). Они провели переговоры, после чего выступили на совместной пресс-конференции.

Что предшествовало

Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом вечером 16 сентября. Их самолет приземлились в аэропорту Лондон-Станстед около 21:00 по местному времени. Основная часть визита началась в среду утром.

Дональда и Меланию в Виндзорском замке встретили король и королева Соединенного Королевства. Это первый официальный прием президента США в Лондоне после того, как Чарльз III стал монархом.

Во время совместного ужина британский король призвал союзников объединиться для поддержки Украины. Он подчеркнул, что нужно действовать вместе, чтобы остановить российскую тиранию и агрессию. Трамп, который слушал речь Чарльза III сидя за столом, кивнул в ответ.

