Находился в командировке: в результате российских обстрелов в Украине ранен мэр латвийского города

В Украине в результате обстрела со стороны российской оккупационной армии пострадал мэр латвийского города Огре Эгилс Гельманис. По предварительным данным, состояние здоровья политика стабильное.

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Представитель Огрского районного совета Патрикс Грива отметил, что Гельманис получил ранения ночью, но не уточнил, в каком именно украинском региона произошел инцидент. Об этом сообщает издание LSM.lv.

Председатель города Огре Эгилс Гельманис в настоящее время находится в командировке, где вместе с украинскими сторонниками доставляет необходимые транспортные средства и другую помощь Вооруженным силам Украины.

"Такие поездки регулярно входят в планы мэра, еще с 2022 года, с самого начала войны, было пожертвовано и привезено раз в несколько месяцев значительное количество автомобилей, в этот раз около 20 машин", – сообщил представитель Огрского районного совета.

На вопрос, находится ли мэр в больнице, Патрикс Грива ответил, что подробности обстрела и место происшествия неизвестны, поскольку маршрут грузовика с гуманитарной помощью держится в секрете. В то же время чиновник признал, что каждая такая поездка сопряжена с опасностью. Более точной информации о характере травмы также не поступало.

Вечером 15 июля Гельманис у себя в Facebook подтвердил, что действительно находится в Украине. При этом больше никаких подробностей о его визите и обстреле со стороны российских оккупантов неизвестно.

Как сообщает издание OgreNet, политик получил лёгкое сотрясение мозга и в настоящее время находится под наблюдением в больнице. Его жизни ничего не угрожает. В МИД Латвии сообщили, что посольство связалось с Гелманисом. Он не обращался за консульской помощью, но дипломатическое ведомство готово вмешаться в случае необходимости. Однако на данный момент Гелманис сам намерен обеспечить свое возвращение в Латвию.

Напомним, в ночь на 16 июля россияне атаковали Винницу. Надранок в городе были слышны взрывы, зафиксированы прилеты в объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью под вражескими ударами также оказался город Кривой Рог в Днепропетровской области. По нему россияне ударили ракетой и десятками дронов. Известно о пострадавшем и пожарах на местах попаданий.

Кроме того, в Харькове прогремело 17 взрывов. Захватчики попали в предприятие. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

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