'Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной': Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине в день старта Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар России по Украине в день начала работы Генеральной Ассамблеи ООН. Он надеется, что эта неделя принесет важные результаты в дипломатическом направлении.

Видео дня

Подробности он сообщил в своем Telegram-канале 22 сентября. Украинский лидер убежден, что только реальное давление может повлиять на агрессора.

Российский террор продолжается

Зеленский проинформировал, что спасательные работы и разбор завалов после вражеского удара по Запорожью продолжаются. Россияне били по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей управляемыми авиабомбами.

"Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким" – написал он.

Кроме Запорожья, ночью под ударами дронов оказались Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Киевская, Харьковская и Херсонская области. Всего зафиксировано более 140 беспилотников, среди которых есть "Шахеды".

В Сумах повреждено предприятие по производству хлеба, школа и детский сад, пострадал один человек. Также зафиксированы разрушения школы в Малотарановке Донецкой области.

РФ понимает только язык силы

Президент отметил, что Генассамблея ООН уже начинает свою работу и лидеры многих стран соберутся в Нью-Йорке.

"И это уже в четвертый раз Россия сопровождает убийствами одно из ежегодных высших мировых дипломатических мероприятий. Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной", – говорится в сообщении.

Глава государства убежден, что на агрессора стоит оказывать сильное давление и внедрять новые совместные шаги всех, кто считает, что международное право должно заработать снова.

"Сильные санкции, сильное политическое давление, ответственность России за войну – все это нужно. Все это будет. Спасибо всем, кто помогает!" – подчеркнул гарант.

Напомним, утром 22 сентября Запорожье оказалось под атакой российских войск. На месте попадания вспыхнул пожар. В результате удара есть жертвы и пострадавшие, повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.

Как писал OBOZ.UA, утром в понедельник, 22 сентября, оккупанты атаковали предприятие и учебное заведение в Сумах. Произошел пожар. Известно о пострадавшем: ранения получил охранник пораженного предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!