'Мы продвигаемся': Уолтц заявил, что обстрелы инфраструктуры в Украине прекратились после разговора Трампа с Путиным

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц выдал, что договоренность о прекращении ударов по инфраструктуре между Россией и Украиной якобы уже вступила в силу. По его словам, обстрелы украинской инфраструктуры "остановились" после разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

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В интервью Fox News в воскресенье, 23 марта, он отметил, что Украина РФ "близки к миру, чем когда-либо прежде" и "прогресс" в этом вопросе будет. При этом американский чиновник не упомянул последние обстрелы российскими оккупационными войсками Одессы, Киева, Запорожья, Кропивницкого и других городов, в результате которых погибли мирные жители.

"Мы приближаемся к миру, и сейчас мы ближе к нему, чем когда-либо прежде… Первым этапом станет прекращение огня на территории, касающейся инфраструктуры, которое уже вступило в силу после телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным на этой неделе", – заявил Уолтц.

Представитель Белого дома добавил, что 24 марта на переговорах в Саудовской Аравии одной из тем разговора технических групп станет вопрос о прекращении огня в Черном море, "чтобы обе стороны могли транспортировать зерно, топливо и снова начать торговлю в Черном море".

"А потом мы будем обсуждать детали, касающиеся механизмов верификации прекращения огня, миротворческой миссии, замораживания боевых действий по линиям, которые есть сейчас. А потом, конечно, более широкий мир. Это может быть обсуждение обмена территории на постоянный и длительный мир", – сказал он.

Также Уолтц в этом же интервью отмечал, что остановка ударов по энергетической инфраструктуре и обмен пленными будут первым этапом прекращения огня между Россией и Украиной. Далее должны быть договоренности о тишине на море, и последний, самый сложный этап – это остановка огня на линии фронта.

Президент США Дональд Трамп за брифинге 21 марта заявил, что Америка, Украина и РФ уже наметили "очертания" соглашения по урегулированию войны. Он утверждал, что полное прекращение огня будет "очень скоро".

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 23 марта Россия массированно атаковала Киев дронами. В нескольких районах столицы горели многоэтажки. Погибли три человека, среди жертв – 5-летний ребенок и его отец. Еще по меньшей мере десять человек пострадали.

– В частности, в результате вражеских ударов пострадал офис OBOZ.UA. В здании редакции взрывной волной выбило окна и двери, серьезные повреждения получила студия.

– Вечером 21 марта российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома и 14 пострадавших, три человека погибли. Враг убил целую семью – отца, мать и ребенка.

– 20 марта россияне массированно обстреляли прифронтовые населенные пункты в Запорожской области. Под ударом неприятеля была гражданская инфраструктура. Пострадали шесть человек, среди них 4-летний ребенок.

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