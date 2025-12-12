НАБУ прослушивало ближайшего друга Шефира: СМИ раскрыли подробности

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины демонтировали аппаратуру, которая способствовала негласному прослушиванию нардепа от фракции "Слуг народа" Юрия Киселя. Сам же парламентарий не знал ни о существовании этой техники, ни о проведении наблюдательных мероприятий.

Об этом сообщает "Зеркало недели". Эти мероприятия обеспокоили экс-первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Что известно

Выяснилось, что Шефир много лет поддерживал с Киселем особенно близкие дружеские отношения и часто с ним встречался. По их словам, за более чем два года между ними произошло множество личных встреч и разговоров, в частности с другими людьми из провластных кругов, которые характеризуются как конфиденциальные и чувствительные для Банковой.

Прослушивание проходило не в рамках операции "Мидас", однако оно касается коррупции в высших эшелонах власти, говорят источники издания в ведомстве.

Что предшествовало

Ранее журналисты Bihus.Info заявили, что сын Шефира, Никита, работает по трудовому договору помощником Киселя. Сам парламентарий известен тем, что его жена стала владелицей земли и дома в Иванковичах, которые ранее принадлежали Владимиру Зеленскому.

Сам Зеленский заявлял в интервью "Украинской правде" о том, что случайному человеку продать его не может, потому что по-соседству живут его ближайшие друзья, в частности Шефир. Это может свидетельствовать о чрезвычайной близости Киселя к семьям президента и Шефира. Сам бывший первый помощник президента является фигурантом дела "Энергоатома".

Как сообщал OBOZ.UA, имя Сергея Шефира также фигурирует в новосозданном ООО "Квартал ЮА", в ответ на санкции против Тимура Миндича, который был совладельцем "Квартала 95".

