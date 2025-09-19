'На столе – масштабные соглашения': Зеленский отреагировал на атаку РФ против Украины и заявил о необходимости решительных действий

Страна-агрессор Россия снова наносит удары по гражданским тогда, когда весь мир призывает к миру. Поэтому нужны решительные действия, чтобы Москва в конце концов согласилась на дипломатию. В частности, речь идет о масштабных соглашениях по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила США.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя очередную массированную атаку РФ. "Еще с вечера вчерашнего дня продолжалась атака российских беспилотников на Украину – почти 90 ударных дронов. Нашим воинам большинство удалось обезвредить. Спасибо за защиту неба", – написал он в официальном Telegram-канале.

Под ударом – ряд регионов

Под ударом были Донетчина, Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепровщина.

Среди целей – инфраструктура Украины, ее предприятия. В Павлограде на Днепровщине два человека получили ранения, добавил президент.

В Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта. По состоянию на утро продолжается ликвидация последствий атаки.

Работают все необходимые службы, информировал Зеленский.

"Нужны решительные действия"

Опять РФ бьет по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего США, призывают к миру, заявил президент.

"Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России", – заметил он.

Это означает, продолжил президент, что необходимо "активнее реализовывать все, что нас усиливает": программу PURL, совместное производство, финализацию гарантий безопасности.

"На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил Зеленский.

Что известно об обстрелах Украины в ночь на 19 сентября

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 19 сентября армия РФ применила 86 средств воздушного нападения: ракеты и дроны различных типов. Силами украинской ПВО был обезврежен 71 беспилотник.

Попадание 15 ударных дронов зафиксировано на шести локациях, падение обломков – на двух локациях.

В частности, ночью РФ массированно атаковала дронами Павлоград. Вспыхнули пожары, сообщили в ОВА. Над Днепропетровской областью в целом сбили восемь беспилотников.

Также два дрона были обезврежены в Черкасской области.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ построила новую площадку для запуска "Шахедов" на Брянщине – всего в 35 км от украинской границы. Спутниковая съемка свидетельствует, что объект уже готов к использованию.

