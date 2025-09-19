УкраїнськаУКР
русскийРУС

"На столе – масштабные соглашения": Зеленский отреагировал на атаку РФ против Украины и заявил о необходимости решительных действий

Анна Паскевич
Новости политики
2 минуты
1,7 т.
'На столе – масштабные соглашения': Зеленский отреагировал на атаку РФ против Украины и заявил о необходимости решительных действий

Страна-агрессор Россия снова наносит удары по гражданским тогда, когда весь мир призывает к миру. Поэтому нужны решительные действия, чтобы Москва в конце концов согласилась на дипломатию. В частности, речь идет о масштабных соглашениях по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила США.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя очередную массированную атаку РФ. "Еще с вечера вчерашнего дня продолжалась атака российских беспилотников на Украину – почти 90 ударных дронов. Нашим воинам большинство удалось обезвредить. Спасибо за защиту неба", – написал он в официальном Telegram-канале.

"На столе – масштабные соглашения": Зеленский отреагировал на атаку РФ против Украины и заявил о необходимости решительных действий

Под ударом – ряд регионов

Под ударом были Донетчина, Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепровщина.

Среди целей – инфраструктура Украины, ее предприятия. В Павлограде на Днепровщине два человека получили ранения, добавил президент.

В Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта. По состоянию на утро продолжается ликвидация последствий атаки.

Работают все необходимые службы, информировал Зеленский.

"На столе – масштабные соглашения": Зеленский отреагировал на атаку РФ против Украины и заявил о необходимости решительных действий

"Нужны решительные действия"

Опять РФ бьет по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего США, призывают к миру, заявил президент.

"Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России", – заметил он.

Это означает, продолжил президент, что необходимо "активнее реализовывать все, что нас усиливает": программу PURL, совместное производство, финализацию гарантий безопасности.

"На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил Зеленский.

Что известно об обстрелах Украины в ночь на 19 сентября

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 19 сентября армия РФ применила 86 средств воздушного нападения: ракеты и дроны различных типов. Силами украинской ПВО был обезврежен 71 беспилотник.

Попадание 15 ударных дронов зафиксировано на шести локациях, падение обломков – на двух локациях.

В частности, ночью РФ массированно атаковала дронами Павлоград. Вспыхнули пожары, сообщили в ОВА. Над Днепропетровской областью в целом сбили восемь беспилотников.

Также два дрона были обезврежены в Черкасской области.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ построила новую площадку для запуска "Шахедов" на Брянщине – всего в 35 км от украинской границы. Спутниковая съемка свидетельствует, что объект уже готов к использованию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!