8 апреля было созвано заседание Совета безопасности ООН, на котором государства-участники осудили российский удар по Кривому Рогу. В результате обстрела баллистики погибли 20 мирных людей, среди них 9 детей.

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На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя прокомментировал удар по Кривому Рогу, заявив, что его цели были достигнуты. Что украинская сторона пытается выдать сбои своей противовоздушной обороны за удары российских военно-космических сил. Он сослался на министерство обороны России, заявившее, что в результате высокоточного попадания ракеты в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Кроме того, он добавил, что Кремль считает европейских военных и натовских инструкторов "своей законной целью", заявив одновременно, что обвинение Украины в адрес Москвы в срыве мирных инициатив новой администрации США – это попытка взорвать американо-российский диалог. Ведь вроде бы Россия атакует исключительно военные цели.

Несмотря на такое заявление московского пропагандиста, остальные представители стран Совбеза ООН поддержали Украину и осудили преступление Кремля. В частности, представитель Южной Кореи считает, что переговоры о перемирии пошли не в правильном направлении, если продолжают гибнуть люди. Если этот вектор сохраняется, это приведет только к большему количеству потерь мирных людей. "Учитывая наш многолетний опыт корейской войны, длительные переговоры лишь усугубляют конфликт", – сказал он, выразив недовольство, что пока неизвестно все детали переговоров между сторонами и как долго они будут продолжаться. Он добавил, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией усиливается, что вызывает "неуверенность в том, что Москва в принципе вообще способна прекратить огонь". В это же представитель Великобритании заявила, что Соединенное Королевство не остановится перед лицом варварских действий России и будет стоять с Украиной, чтобы достичь справедливого и долговременного мира. Она отметила, что российский диктатор Путин продолжает задерживать предложения по прекращению огня, затягивает процесс переговоров и настаивает на своих условиях. Действия Кремля показывают, что у России нет никакого желания двигаться к миру.

Глава украинского МИД Андрей Сибига поблагодарил Совет Безопасности ООН за осуждение ужасного российского военного преступления. Украина будет требовать полной ответственности за это и другие зверства. Кремль продолжает отвергать полное и безусловное прекращение огня, откровенно обманывая о военных объектах, которые он якобы атакует в Украине. На самом деле, российские атаки являются целенаправленными актами террора против гражданского населения. Поэтому сильная и объединенная международная реакция на военные преступления России крайне необходима, а такой террор не должен стать нормой. Украина нуждается в усилении обороноспособности, давлении на Москву и международной решимости по привлечению страны-агрессоры к ответственности.

"Соединенные Штаты не будут терпеть недобросовестные переговоры или нарушение обязательств в стремлении положить конец войне в Украине". Это подчеркнула и.о. постоянного представителя США в ООН Дороти Ши. "Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в результате удара баллистической ракеты РФ по жилому району Кривого Рога рядом с детской площадкой, приведшей к гибели по меньшей мере 20 человек, в том числе девять детей, и ранение более 70 мирных жителей. Мы понимаем, что ракета несла кассетную начинку и оборвала жизнь многих горожан", - отметила Ши. Она в очередной раз предупредила Россию о возможных последствиях нападений на гражданских. "Мы призываем РФ помнить, что такие удары, как в Кривом Роге, и казни военнопленных могут нанести вред мирным усилиям. И мы в конечном итоге будем судить о приверженности Путина прекращению огня по действиям России", - подчеркнула она.

"Москва до сих пор стремится добиться полной капитуляции Украины, а не договориться о прекращении огня и длительном мире". Такое мнение на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке высказал постоянный представитель Франции при Организации Джером Бонафонт. Россия не ведет добросовестно переговоры, она затягивает время. Бонафонт подчеркнул, что условия, которые Россия ставит Украине для предоставления согласия на временное прекращение огня, неприемлемы ни для одного суверенного государства. Потому французы и европейцы не стоят опустив руки, а продолжают работать над достижением мира. "Мир должен быть справедливым и длительным, а также соответствовать Уставу ООН, то есть защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, как подтвердила Генассамблея ООН. Наша приверженность этой цели непреклонна: Франция продолжит поддерживать усилия по введению режима прекращения огня и призыва России к завершению агрессии".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность действующей главе ОБСЕ, главе МИД Финляндии Элине Валтонен за инициирование специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в связи с ракетной атакой России на Кривой Рог, состоявшегося накануне заседания Совета Безопасности ООН. Он отметил необходимость усиления международного давления на РФ и укрепления обороноспособности Украины в ответ на этот террористический акт. "Мы приветствуем чёткие и решительные заявления государств-участников ОБСЕ, призывающих к ответственности России, усилению обороноспособности Украины и решительным шагам для обеспечения справедливого и продолжительного мира в Украине и во всей Европе. Террор России против детей и детских площадок – это позор человечества. Только звери могут выпустить баллистическую ракету с кассетной боеголовкой по жилому району, убив девятерых детей. Это варварство следует остановить усилением защиты Украины и усилением давления на Москву".

Глава делегации Великобритании в ОБСЕ Нил Голланд решительно осудил российский обстрел Кривого Рога 4 апреля и заявил, что, если бы Россия действительно стремилась к миру, она бы немедленно прекратила эти варварские атаки и согласилась на безусловное прекращение огня. "Кремль утверждает, что стремится к миру. Правительство России имело возможность это доказать - путём заключения соглашения о прекращении огня на равных условиях. Но вместо этого Россия не только отказывается от инициативы президента Трампа, но и продолжает варварские нападения на Украину", - подчеркнул Голланд. Он добавил, что это полностью противоречит задекларированному Путиным якобы стремлению к миру. "Ракетные удары по жилым районам — это не стремление к миру. Убийство детей — это не стремление к миру. Наращивание воздушных атак на гражданское население Украины, в частности в городах, находящихся вдали от линии фронта, также не свидетельствует о желании мира. Атака в Кривом Роге стала ещё одним мрачным эпизодом этой бессмысленной войны", - заявил. Он также указал, что упомянутую российскую ракетную атаку не следует рассматривать как исключение. "Это - не исключение. Этот удар - в том же ряду, что и ракетная атака по киевской детской больнице "Охматдет", массовые жертвы после удара по супермаркету в Константиновке, бойня в Буче и многие другие трагедии. Каждая смерть мирного жителя в этой войне — это трагедия. Мы призываем Россию на безусловное обязательство по прекращению огня – так, как это уже сделала Украина", - подчеркнул Голланд. Он заверил, что Великобритания вместе с партнёрами и союзниками "продолжит оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты её граждан и будет оказывать дальнейшее давление на Россию, используя все имеющиеся инструменты, чтобы помешать ей вести эту агрессивную войну".