Когда я слышу/читаю в СМИ, что возможное будущее перемирие нужно будет использовать для глобального перевооружения и получения разнообразных военных преимуществ, чтобы потом выиграть войну (а такое уже несётся и от спикеров/авторов с официальным статусом!!!), я вынужден спросить:

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АУ, ВЫ С КЕМ???

Или - против кого? Против пуйла? Однако же оно только будет радо, что Украина громко - через громкоговорители!!! - едва ли не официально даёт ему повод сорвать любые переговоры и при этом отделаться от Трампа - дескать, это всё они, лживые националисты, вот видите, Трамп Петрович!

Нет, эти бешеные диваны хотят обмануть не пуйло, ведь, наоборот, они ему безмозгло [или проплаченно?] помогают провокациями. Кого они точно хотят обмануть - так это Трампа. Отчего-то, видимо, надеясь, что он не увидит подготовки Украины к боевым действиям - вопреки всем ожидаемым договорённостям и не в ответ, а первой!

Лелея при этом непонятную надежду на то, что АМЕРИКАНСКАЯ РАЗВЕДКА НИЧЕГО НЕ УВИДИТ!!!

Уважаемые господа, вы действительно глупые - или…???