На Черниговщине мужчина пытал малолетних детей сожительницы: как его наказали

В Черниговской области к 6 годам лишения свободы приговорен мужчина. Он обвиняется в том, что пытал двух малолетних детей своей сожительницы.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Отмечается, что в результате издевательств дети получили множественные переломы верхних конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и значительное количество ссадин и гематом по всему телу.

"Ювенальные прокуроры Черниговской областной прокуратуры доказали вину мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения в течение пяти дней издевался над 11-летней девочкой и 12-летним мальчиком за то, что они нарвали без разрешения персики соседа", – говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что мужчина бил детей подручными средствами: металлическими и деревянными палками, топором, ножом. Также мужчина причинил легкие телесные повреждения сожительнице, которая пыталась остановить его.

"Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 125 УК Украины и приговорил к максимальной возможной мере наказания. Впрочем, своей вины в содеянном он не признал. До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей", – резюмировали правоохранители.

Напомним, что ранее во Львовской области суд наказал 14-летнюю девушку, которая участвовала в избиении подростка, страдающего синдромом Дауна. Ее признали виновной в хулиганстве и назначили наказание в виде одного года пробационного надзора.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители начали проверку по факту насильственных действий в отношении малолетнего ребенка и выяснили, что нарушительница – это бабушка мальчика, 54-летняя жительница столицы. Событие произошло в Днепровском районе Киева.

