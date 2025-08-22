'Мы за этим следим': генсек НАТО прокомментировал ситуацию с падением 'Шахеда' в Польше

После падения "Шахеда" в ночь с 19 на 20 августа в селе Осины Люблинского воеводства в Польше НАТО "находится на связи" с Варшавой. Власти страны должны определенным образом отреагировать на инцидент.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая 22 августа на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Рютте не уточнил, о какой именно реакции идет речь.

"Мы с нашими коллегами из Польши, мы с ними тесно-тесно сотрудничаем, не говоря вам о деталях, но действительно они должны как-то отреагировать на этот последний инцидент. Поэтому мы за этим следим, не сомневайтесь", – заверил генсек.

Падение и взрыв неизвестного дрона в Польше

БПЛА смог долететь до села Осины – примерно в 100 км от границы Украины с Польшей и в 40 км от столицы страны Варшавы.

Беспилотник сдетонировал, упав на кукурузное поле, примерно в два часа ночи 20 августа. В нескольких близлежащих зданиях выбило окна.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши признало, что никаких нарушений воздушного пространства они не фиксировали ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси.

Позже министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прямо обвинил РФ, заявив, что агрессор "снова провоцирует страны-члены НАТО".

"После инцидентов с дронами, которые произошли в Румынии, Литве и Латвии, мы снова имеем дело с российским дроном", – сказал он на пресс-конференции, добавив, что МИД "предпримет соответствующие дипломатические шаги".

21 августа Министерство иностранных дел Польши направило Российской Федерации ноту, в которой выразило решительный протест из-за инцидента с беспилотником.

Как писал OBOZ.UA, в польском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что российский дрон, упавший в ночь на 20 августа, был оснащен самоуничтожающейся боеголовкой и специально летел на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения системами ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!