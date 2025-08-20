Дрон, который упал в поле, оказался российским 'Шахедом' – МИД Польши

Российский дрон, упавший на территории Польши в ночь на 20 августа, был оснащен самоуничтожающейся боеголовкой и специально летел на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения системами ПВО. Поскольку произошло новое нарушение польского воздушного пространства, МИД Польши объявит ноту протеста.

Видео дня

Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что нарушитель воздушного пространства страны был российским дроном.

"Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. МИД выразит протест против виновника", – отметил Сикорский.

Владислав Косиняк-Камыш конкретизировал, что это сознательная провокация со стороны России, осуществленная на фоне международных дискуссий о мире.

"Мы имеем дело с провокацией Российской Федерации, дело с российским дроном именно тогда, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война в Украине имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует", – сказал глава Минобороны Польши.

Что предшествовало

В ночь со вторника на среду на кукурузное поле в Польше в селе Осины неподалеку Лукува Люблинского воеводства упал неизвестный объект, который впоследствии взорвался. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Причем оперативное командование польских Вооруженных сил, которое было оперативно проинформировано, подчеркивало, что минувшей ночью нарушений воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси не фиксировалось.

Почему дрон не заметили

Польские военные считают, что в Осинах упал так называемый дрон-приманка, который не имел боевой части, хотя и был оснащен самоуничтожающейся боеголовкой. Точку зрения военных обнародовал заместитель оперативного командующего Вооруженных сил Польши, генерал Дариуш Малиновский.

"Немедленно были подняты вертолеты, чтобы проверить, не произошло ли в районе дополнительных взрывов или не было мест, характерных для авиакатастроф или ударов дронов. Таких мест не обнаружено. Но сейчас наземные группы проводят интенсивные мероприятия с целью поиска остатков этого дрона", – рассказал он.

Генерал отдельно подчеркнул: российский дрон был спроектирован так, чтобы его было очень трудно обнаружить.

"Вероятно, он летел очень низко, чтобы избежать нашего радиолокационного поля. На сегодня мы имеем только эту информацию", – отметил Дариуш Малиновский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 62 БПЛА и одну баллистическую ракету. Но произошло попадание на двух десятках локаций.

Среди прочего, российские войска ночью ударили дронами по Ахтырке в Сумской области. В результате атаки ранения получили 14 человек, среди них – дети. В городе повреждены многоквартирный и десятки частных домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!