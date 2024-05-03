'Мы все должны делать больше': Украина и Британия начали переговоры о 100-летнем партнерстве

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая посетил Украину с официальным визитом. Находясь в Киеве, он начал переговоры с украинскими властями о масштабном сотрудничестве между двумя государствами во всех сферах, от торговли и обороны – до технологий, образования и культуры на протяжении следующей сотни лет.

Также Кэмерон подтвердил, что Лондон направляет 36 миллионов фунтов стерлингов, большинство из которых уйдет на восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак. Детали сообщило посольство Британии в Украине, пишет "Европейская правда".

"Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве – новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", – отметили в посольстве Британии.

Британские дипломаты также процитировали слова Кемерона о том, что мир не может равнодушно и бездейственно наблюдать с победоносной борьбой украинского народа с российским агрессором.

"Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы", – сказал глава МИД Соединенного Королевства.

Это заявление он тут же подкрепил действиями: Кэмерон подтвердил предоставление Лондоном 36 млн фунтов стерлингов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая £20 млн экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 3 мая провел встречу с главой МИД Британии. Обсуждался широкий спектр вопросов, от ситуации на фронте до саммита мира, подготовка к которому идет полным ходом.

Также сообщалось, что глава МИД Британии во Львове посадил дерево в "знаковом" месте.