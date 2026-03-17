"Мы уже ничего не боимся": Зеленский отреагировал на угрозы Ирана и подтвердил встречу с Нетаньяху. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не боятся угроз Ирана, которые прозвучали в адрес Украины. Глава государства ответил на вопросы иностранных журналистов и прокомментировал заявления Тегерана о возможных ударах из-за якобы поддержки Израиля.

Заявление президент сделал во время общения с иностранными журналистами. Видео с его ответом распространили в медиа и соцсетях.

Зеленский отметил, что украинцы уже пережили много испытаний и не поддаются давлению или запугиванию. По его словам, страна продолжает действовать исходя из своих интересов и безопасности.

Зеленский коротко прокомментировал ситуацию и сказал:"Мы ничего не боимся".

Реакция на угрозы

Во время разговора журналисты спросили президента о заявлениях Ирана относительно возможных действий против Украины. Тегеран ранее обвинил Киев в якобы поддержке Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке.

В ответ Зеленский заявил, что угрозы не влияют на позицию Украины. Он подчеркнул, что украинцы привыкли к сложным вызовам за годы войны.

Президент также прокомментировал возможные контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, стороны имеют темы для обсуждения, однако прямого разговора пока не было.

"У меня есть то, что нужно ему, а у него есть то, что нужно мне. Но мы еще не общались", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможных переговорах.

Что известно о переговорах

Ранее появилась информация, что израильская сторона направила в Украину запрос о проведении переговоров между руководителями государств. Речь идет о возможном обсуждении сотрудничества в сфере противодействия иранским беспилотникам.

В частности, стороны могут рассмотреть вопрос обмена опытом в перехвате дронов. Израиль имеет значительный опыт противодействия таким угрозам, а Украина регулярно сталкивается с атаками беспилотников во время войны с Россией.

После сообщений о возможных контактах между Киевом и Тель-Авивом в Министерстве иностранных дел Ирана выступили с резким заявлением. Там пригрозили последствиями в случае поддержки Израиля.

"Украина может стать соучастницей агрессии США и Израиля. Мы никогда этого не простим", – заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве растет опасение, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет внимание Вашингтона от полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией. Сейчас американцы "определенно больше сосредоточены" на операции в Иране. Глава государства не исключил, что из-за новой войны наша страна будет получать от США меньше военной поддержки.

