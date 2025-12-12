'Мы работаем': посол рассказал, когда может состояться встреча Зеленского и Навроцкого

Украина и Польша активно готовят первую встречу президента Владимира Зеленского с новым президентом Польши Каролем Навроцким. По словам украинского посла в Варшаве, дипломаты работают над тем, чтобы переговоры состоялись как можно быстрее.

Киев надеется, что визит станет возможным уже в этом году. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии RMF24.

Он заявил, что работа над организацией переговоров уже идет. По его словам, Киев предлагал провести встречу с польским лидером еще на этой неделе и сейчас ожидает ответа Варшавы.

"Мы работаем над тем, чтобы встреча президента Украины и президента Польши состоялась как можно скорее, надеемся, в этом году в Варшаве", – подчеркнул дипломат.

Боднар также сообщил, что украинская сторона уже готовит содержание будущего визита и программу двусторонних контактов.

Среди ключевых тем: вопросы безопасности и возможные мирные инициативы; военное сотрудничество и совместные проекты в сфере оборонной промышленности; экономическое взаимодействие и участие Польши в восстановлении Украины, а также обсуждение исторических вопросов, в частности эксгумации жертв Волынской трагедии.

Украинские и польские дипломаты продолжают согласовывать детали, чтобы организовать встречу в максимально сжатые сроки.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Кароля Навроцкого, который ожидает, что украинский президент Владимир Зеленский выразит благодарность за польскую поддержку в войне. По словам дипломата, глава нашего государства мог бы попросить о визите в Президентский дворец.

