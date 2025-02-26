"Мы продолжаем борьбу": Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма заявил, что территориальная целостность Украины не будет предметом компромиссов
Президент Владимир Зеленский заявил, что 11 лет назад жители Крыма показали, что готовы сопротивляться российской агрессии. Глава государства отметил храбрость и честность всех, кто не закрыл глаза на оккупацию Россией украинского полуострова.
Также президент подчеркнул, что в самом начале российской агрессии украинцы доказали, что не примут ложь и не сдадут свой дом. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, 11 лет назад 26 февраля украинцы показали, что будут оказывать сопротивление и не отдадут свой дом захватчикам. Несмотря на то что последующие годы после оккупации Крыма принесли много горя и цинизма, многие в мире не хотели понимать, что на самом деле происходит.
"Но все же нам удалось вернуть вопрос об освобождении Крыма в повестку дня мира. Мы учредили Крымскую платформу. Мы не позволяем России "нормализовать" оккупацию. Мы освобождаем из плена крымских заключенных. Мы продолжаем борьбу за право на нормальную жизнь и гарантию безопасности и устойчивого мира для всей Украины", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что территориальная целостность, суверенитет и безопасность Украины не являются и не будут являться предметом каких-либо компромиссов.
Напомним, ко Дню сопротивления оккупации Крыма украинские патриоты подняли сине-желтые флаги на одной из самых высоких вершин полуострова – Пахкал-Кая. Этот смелый поступок стал мощным напоминанием о том, что Крым – это Украина, а борьба за его освобождение продолжается.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины успешно уничтожают средства российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. Этот шаг является первым в операциях по освобождению захваченных врагом территорий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!