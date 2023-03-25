'Мы объединены желанием победить зло': мэр Днепра выступил перед муниципалитетом Кельна

Находящийся с официальным визитом в Германии мэр Днепра Борис Филатов встретился с мэром Кельна Генриеттой Реккер. Он поблагодарил ее и всех жителей этого влиятельного немецкого города за искреннюю и системную поддержку. Филатов подчеркнул, что дружба между городами-побратимами, которая завязалась в самые сложные месяцы развязанной России войны, после Украинской Победы станет еще более крепкой.

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Так, во время своей речи он рассказал об историческом пути Днепра со времен основания города и его феномене в противостоянии российской агрессии еще с 2014 года. Муниципалитету Кельна мэр Днепра передал обломок 118-го дома на Победы, куда в январе попала российская ракета Х22 — разрушив два подъезда и убив 46 невинных людей.

"Последние три десятилетия россия строила себя на культе насилия, чтобы говорить к миру языком лжи, шантажа и жестокости. (…) Путин ненавидит нас лично. И может быть уверен, что это — взаимно. Днепр не прощает несправедливости. Но всегда открыт друзьям и ценит добро, которое они для него делают", - отметил Борис Филатов на приеме мэра Кельна, куда также были приглашены депутаты и общественность. На здании мэрии Кельна также был вывешен украинский флаг.

Говоря о перспективах послевоенного восстановления страны, он отметил, что Украина способна будет показать пример экономического расцвета с таким же упорством, как сейчас выгоняет российских оккупантов со своих территорий. Филатов призвал международных партнеров планировать инвестиции в мирное будущее Украины – прежде всего на уровне межмуниципального партнерства.

Как известно, Днепр и Кельн заключили соглашение о партнерстве в октябре прошлого года. Немецкий город оказал существенную поддержку, доставив в Днепр 300 генераторов, 5 больших автобусов, несколько машин скорой помощи, а также оборудование для спасателей и грузы с медикаментами.