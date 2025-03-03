'Мы хотим, чтобы США путём давления заставили Путина сесть за стол переговоров': глава МИД Франции выступил с заявлением. Видео

Соединенные Штаты должны путём давления заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Вместе с тем Европе нужно обеспечить собственную безопасность, чтобы в будущем не полагаться на Вашингтон.

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Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter. Он отметил, что выступает за крепкий и продолжительный мир.

"Мы хотим, чтобы США путем давления смогли посадить Владимира Путина за стол переговоров и согласились раз и навсегда покончить с этим империалистическим амбициям, которые переместили линии фронта все ближе и ближе", – сказал глава МИД Франции.

По его словам, очень важно приложить как можно больше усилий, чтобы не оказаться в ситуации "в которой мы находимся сегодня".

"А это значит, что Европа должна быть в состоянии обеспечить собственную оборону и собственную безопасность. Надо применить необходимые средства, чтобы нам больше никогда не пришлось спрашивать США, что они могут сделать для европейской безопасности, чтобы мы могли обеспечить ее сами", – подчеркнул Барро.

Министр также выразил свою позицию относительно предложений Франции и Великобритании установить месячное перемирие на территории Украины, охватывающее воздушное пространство, морские пути и энергетическую инфраструктуру.

"Это обязательное условие, потому что перемирие в воздухе, на морях и на объектах энергетической инфраструктуры будет служить подтверждением добросовестности Путина в то время, когда они заключили это перемирие. И именно тогда начнутся настоящие переговоры о мире, потому что мы хотим мира, но хотим крепкого и окончательного мира. Мира, который окончательно положит конец тому, что происходило на востоке континента в течение 15 лет", – резюмировал французский чиновник.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал к значительным инвестициям в оборону Европы. Он подчеркнул, что расходы на военные нужды должны быть установлены на уровне около 3,5% ВВП. Соответствующий вопрос французский лидер намерен сделать ключевым на внеочередном европейском саммите, запланированном 6 марта. Макрон отметил, что россияне в течение трех лет тратили 10% своего ВВП на оборону, "поэтому мы должны подготовиться к будущему".

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может использовать французские ракеты дальнего радиуса действия по РФ "в целях самообороны". По его словам, "красных линий" в вопросе поддержки Киева нет. В частности, речь шла о ракетах SCALP – французском варианте британской крылатой ракеты Storm Shadow.

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