'Мы – две нации, пережившие геноцид': Княжицкий призвал бороться за Крым ради крымских татар

Украина должна отстаивать свое право на Крым так же решительно, как крымскотатарский народ добивался возвращения на родную землю после депортации. Ведь если Крым останется оккупированным, крымскотатарский народ может исчезнуть. Такое мнение высказал народный депутат Николай Княжицкий в интервью, посвященном годовщине оккупации полуострова.

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По мнению Княжицкого, крымскотатарский народ – ключевой союзник Украины в борьбе за возвращение Крыма. Это его родина, и свое будущее он видит только в составе Украины. "Мир может закрыть глаза на Крым, если мы сами не будем активно бороться за его возвращение", – предупреждает он.

Украина должна воспользоваться поддержкой крымских татар на международной арене, потому что их голос важен в мировой политике. Однако пока наше государство действует недостаточно решительно.

Княжицкий напоминает, что именно крымские татары первыми вышли на протест 26 февраля 2014 года, когда стало ясно, что Россия готовится захватить Крым. Тогда митинг собрал от пяти до десяти тысяч участников. Они защищали целостность Украины, демонстрируя мужество и сплоченность. Однако их могло быть гораздо больше, если бы украинские власти еще в 90-х годах создали надлежащие условия для возвращения крымских татар. "Если бы их было больше, Крым мог бы иметь совсем другую судьбу", – отмечает депутат.

Народный депутат также провел параллели между Голодомором и депортацией крымских татар, отмечая, что Россия систематически пытается уничтожать целые народы. "Мы – две нации, пережившие геноцид. Мы жили вместе и сосуществовали на одной земле. Именно потому эта тема для меня всегда была важна", – подчеркивает он.

Российская империя всегда боялась сохранявших свою идентичность народов, и крымские татары – яркий пример такого сопротивления.

По словам Княжицкого, сейчас Украина не может позволить себе медлить. Принятие законов о крымскотатарской автономии и официальное закрепление роли Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа – это шаги, которые необходимо предпринять немедленно. "Если Крым останется оккупированным, крымскотатарский народ может исчезнуть. И это будет нашей ответственностью", – отмечает Княжицкий.

Политик призвал украинские власти активнее использовать потенциал крымских татар в дипломатии и добиваться всемирного признания их прав. "Крымские татары видят свое будущее только в Украине, и это должно быть нашей сильной позицией на мировой арене", – подытожил он.