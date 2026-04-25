'Мы должны сохранить государство и остановить популизм': Порошенко выступил с мотивационной речью на молодежном форуме Youth Vision 2026

Нардеп, лидер "ЕС" Петр Порошенко выступил с мотивационной речью перед участниками Форума Youth Vision 2026, который состоялся в 10-ю годовщину создания ВОО "Солидарная Молодежь". Политик поздравил почетных гостей: депутата Европарламента и председателя YEPP Софию Кирхер, председателя IYDU Еву Догалову и председателя EDS Франческо Сисмондини.

Видео дня

Сотни участников из разных регионов Украины во время Форума делились своим видением будущего Украины. "Это поле для единения, для дискуссий и нетворкинга создала наша "Солидарная Молодежь" во главе с Динарой Габибуллаевой. И мы были искренне поражены, когда очень быстро из запланированных 200 участников количество заявок перевалило за 500. Это – очень молодые люди, средний возраст которых – от 22 до 25 лет", – отметил Порошенко.

Во время выступления он отметил, что огромной угрозой для будущего страны является популизм. "Популизм – это тогда, когда нет сложных, а есть только простые решения. Где вы можете услышать простые решения? В "Едином марафоне", в Telegram-каналах. Это очень опасно. Потому что на самом деле нам с вами придется очень трудно работать", – говорит Порошенко. Он считает, что именно молодежь должна помешать популизму так, как это было во время "картонного майдана".

"Первая наша задача – выиграть войну. И я горжусь, что сегодня 2 615 членов партии защищают украинскую землю, защищают государство в рядах Вооруженных сил, Национальной гвардии и других подразделений. Честь им и слава", – сказал Порошенко.

"Какие задачи сегодня стоят перед нашей командой, так же, как и перед государством? Сохранить людей и победить. Второе – сохранить государство и победить. И вещь третья, которая является абсолютно необходимой составляющей этого плана – привести Украину в Евросоюз. Одно без другого не работает. И именно поэтому наш спецназ в парламенте, наша "Солидарная Молодежь", наша команда делает все для того, чтобы не остановить это движение", – подчеркнул Порошенко.

"Мы уже много сделали. И безвиз, так же, как и Соглашение об ассоциации, это абсолютно необходимая составляющая нашей интеграции. Но следующий шаг, что мы должны сделать? Получить членство. За это заплачена огромная цена Бучей, Мариуполем, Ирпенем, Гостомелем, Ворзелем. И мы никому не позволим остановить это движение, остановить проведение реформ. Мы должны работать для того, чтобы получить результат. Потому что в Европейский Союз принимают страны, которые соответствуют критериям", – напомнил лидер партии.

"Первые критерии – это верховенство права, независимость судов, демократия, свобода слова. Не бывает демократии, когда в стране есть антизаконные, неконституционные санкции. Не бывает демократии, когда в суд звонят из Офиса президента. Не бывает демократии, когда оппозицию запрещают в парламентской дипломатии", – отметил лидер партии.

Петр и Марина Порошенко также представили грантовую программу для проектов гражданского общества. "Наша семья уже не первый год финансирует программы для молодежи и войска. Сейчас мы поддерживаем еще и лучшие идеи, людей и команды, которые уже сегодня меняют Украину и станут движущей силой послевоенного восстановления. Это – вклад нашей семьи в будущее нашего государства", – сказал пятый президент.

"Украина победит, слава Вооруженным силам, слава "Солидарной Молодежи" и нет – популизму!" – сказал Порошенко.