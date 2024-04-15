'Мы должны сделать все возможное': Дуда назвал наибольшую потребность Украины и ответил, идут ли разговоры о мирных переговорах

Наибольшая потребность Украинского государства сегодня – боеприпасы. Ситуация сложная, однако никакие переговоры о мире с Россией сейчас не ведутся и наше государство не испытывает соответствующее давление со стороны западных партнеров.

Об этом в интервью изданию LRT заявил президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что неоднократно повторял на международной арене: Украина нуждается в постоянной и бесконечной помощи.

Политик опроверг тезис о том, что сдерживание военной помощи Киеву со стороны стран Запада и, в частности, США, может приравниваться к молчаливому давлению на украинские власти вступить в "мирные" переговоры с РФ.

"Наши интересы совпадают с интересами Украины. Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, потому что это знак того, что международное право действует. России придется его придерживаться, выводя свои войска из Украины", – убежден Дуда.

"Я не слышал никаких разговоров о мирных переговорах. Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что у Владимира Зеленского очень жесткая позиция по обороне и отвоевыванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые у нее были отобраны", – заявил польский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 апреля в Вильнюсе Дуда обсудил с Зеленским передачу Силам обороны нашей страны ракет для систем ПВО советского образца. По возвращении в Варшаву польский лидер обещал продолжить эту тему с руководством министерства обороны Польши.

– Ранее Дуда заявил, что страна-агрессор Россия собирается напасть на НАТО в 2026-2027 годах. По его словам, есть доказательства того, что именно для этого российский диктатор Владимир Путин удваивает темпы перехода РФ к военной экономике.

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