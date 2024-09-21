Мы добились, чтобы в Киеве были топонимы в честь Евросоюза и НАТО, – Марина Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" в Киевсовете добилась того, чтобы в столице Украины были топонимы в честь Европейского Союза и НАТО. Об этом в эфире "Прямого" сказала лидер "Евросолидарности" в Киевсовете Марина Порошенко. Она напомнила, что ранее в честь Евросоюза был назван проспект Правды, а на последнем заседании Киевсовет поддержал решение о площади Североатлантического альянса.

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"Декоммунизация и дерусификация города Киева это очень важный вопрос. Мы должны оставить в прошлом то наследие, которое мы получили со времен Советского Союза и которое уже более 30 лет все еще присутствует на территории Украины. Мы на сессии проголосовали очередной пакет переименований улиц и площадей Киева. Я хочу с гордостью сказать, что теперь в Киеве появится площадь Североатлантического альянса (НАТО)", – сообщила Марина Порошенко.

"Фракция ЕС последовательно боролась за то, чтобы в Киеве появились топонимы в честь Евросоюза и НАТО. Наконец-то мы уже и проспект Европейского Союза, и площадь Североатлантического альянса. Это два вектора, которые записаны в нашей Конституции. Все украинское общество должно максимально делать, чтобы мы через присоединение к НАТО, к ЕС стали более защищенными. Чтобы мы могли вместе со всем цивилизованным миром остановить эту войну и стать частью европейской семьи, частью НАТО", – говорит Марина Порошенко.