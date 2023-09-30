'Мы даем другим успешную стратегию': Зеленский указал на ключевые вызовы ВПК и успехи Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удастся выстроить долговременный надежный мир благодаря развитию военно-промышленного комплекса – своими силами и в сотрудничестве с мировыми производителями оружия. Для этого страна готова делиться реальными боевыми практиками с партнерами, чтобы миру в будущем не мог угрожать любой агрессор.

Об этом украинский лидер говорил на первом Форуме оборонных инвестиций. Мероприятие 29 сентября прошло в Киеве с участием сотен компаний-производителей оружия из десятков стран (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Благодаря широким коалициям, которые поддерживают нашу защиту. Благодаря производству оружия и боеприпасов здесь, в Украине. И благодаря тому, что мы воплощаем в защите Украины технологии, делаем более эффективными практики боя, реальные практики продвижения вперед, действенные практики защиты людей и инфраструктуры от российского террора", – объяснил президент способ достижения мира.

Он подчеркнул, что украинцы научились этому сами, а теперь готовы обучать и делиться практиками с партнерами. Ведь все, что служит украинской защите, может служить и их защите. Именно это страна закладывает в основу арсенала свободного мира.

"Своей преступной и неспровоцированной агрессией против Украины Россия показала каждой нации, что может угрожать суверенитету и нормальной жизни любого народа на планете. А по нашей защите в этой войне, по нашему движению к освобождению собственной территории, каждое государство понимает, в чем нуждается для своей обороны – какого оружия, производств, современных технологий, альянсов", – отметил Зеленский.

По его убеждению, тем, как Украина выстояла у войны с РФ и как победит ее, она покажет всем, кто ценит мир на земле, успешную стратегию национальной и коллективной обороны.

Президент подчеркнул, что именно сегодня на десятилетие вперед определяется, какими будут мощные оборонно-промышленные комплексы, их приоритеты и что будет стандартом обороны в мире. А сама Украина сейчас находится в такой части оборонительного "марафона", когда очень важно идти вперед, не отступая.

"Это критично. Каждый день нужен фронтовой результат. Благодарен всем, кто помогает нам его обеспечивать. Но очевидно, что без нашего собственного производства оружия и снарядов, собственных оборонных технологий это было бы просто невозможно. Поэтому я горжусь, что на форуме есть представители не только передовых иностранных компаний, но и наших отечественных производств – государственных и частных, с историей и совсем новые, – которые становятся во время войны более мощными", – добавил Зеленский.

Он напомнил, что мир уже увидел, на что способны украинские ракеты, современные технологии. Именно украинцы создали первый в мире флот морских дронов, "лишающий российские корабли смысла и заставляющий их прятаться". Кроме того, в Украине начали производство пушек и снарядов натовских калибров, которые нужны на поле боя.

По словам президента, наши противотанковые ракетные комплексы более дальнобойные, безопасные на поле боя и в управлении, чем целый ряд других аналогов. Также Киев предлагает свои программные решения для обороны – от управления до кибербезопасности. Украина заинтересована в локализации производства техники, необходимой для собственной защиты, и каждой из передовых оборонных систем, которые используются воинами ВСУ и дают результаты на фронте.

"Именно о таком сотрудничестве в производстве оружия и техники, снарядов мы уже договариваемся с нашими партнерами", – заявил Зеленский.

Среди достижений, которые можно озвучивать, он назвал договоренности с США о создании системы, "которая усилит оборону Украины, Америки и всех партнеров".

Добавим: на оборонном форуме в Киеве объявили о создании в Украине Альянса оборонных инвестиций, а также специального экономического режима и оборонного фонда для производителей оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский рассказал о будущем производстве оружия и систем ПВО в Украине. Он отметил, что у мира есть четкая заинтересованность в сотрудничестве с украинцами в этой сфере.

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