Мы будем добиваться приведения пенсий к реальному прожиточному минимуму, а не попрошайничества, – Качура

13 марта во время часа вопросов к Правительству нардеп Качура обратился к Премьер-министру и правительству с вопросом, который беспокоит многих украинцев: "Как человеку прожить на 3 тысячи гривен пенсии? Как за эти деньги купить лекарства, оплатить коммунальные услуги и просто обеспечить себе элементарные потребности?". Во время выступления нардеп наглядно продемонстрировал три купюры по 1 тыс. грн в сессионном зале.

Видео дня

Также депутат зачитал вопрос от Татьяны, которая живет на его родной Сумщине: "Отработала 40 с лишним лет, получаю 3000 грн пенсии. Ведь зарплат у нас не было больших на Сумщине – ни в колхозах, ни у бюджетников. Теперь имеем шиш".

"Эти пенсионеры не работали прокурорами, судьями, у них нет спецпенсий. Это реальная проблема, с которой ежедневно живут наши пенсионеры. И Правительство должно наконец действовать и дать честный ответ! Мы будем добиваться приведения пенсий к реальному прожиточному минимуму, а не минимуму попрошайничества!" – добавил Качура.

Также парламентарий отметил, что приветствует инициативу Правительства о поднятии вдвое с 1 сентября стипендии для студентов: "Молодежь надо поддерживать. Да, обязательно, однозначно, но надо не забывать и о пенсионерах. О многих из них некому позаботиться!".