'Большинство стран Европы торгуют с РФ': Пекин попросил Вашингтон не вмешиваться в китайско-российские отношения

Китай попросил Соединенные Штаты не вмешиваться в их отношения с Россией. В частности, там предупредили, что введут жесткие меры в случае нарушения законных прав и интересов Пекина.

Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня. Такое заявление стало ответом на слова спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, который отмечал, что война в Украине закончилась бы немедленно, если бы Китай не помогал России.

Мировая торговля с РФ продолжается

"Большинство стран, включая США и Европу, продолжают торговать с Россией. Обычный обмен и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями соответствуют правилам мировой торговой организации и рыночным принципам, не направлены ни на одну третью сторону и не должны подвергаться вмешательству или влиянию любой третьей стороны", – говорится в заявлении Линь Цзяня.

В МИД Китая также отреагировали на информацию о том, что США призвали страны G7 и НАТО совместно ввести дополнительные пошлины против Китая из-за закупки российской нефти, пытаясь таким образом заставить Пекин присоединиться к прекращению войны между Россией и Украиной. Представитель МИД Китая подчеркнул, что его страна "занимает объективную и беспристрастную позицию" и настаивает на продвижении мирных переговоров.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы определенные стороны перекладывали ответственность за эту проблему на Китай, и мы решительно выступаем против введения незаконных односторонних санкций и применения к Китаю юрисдикции с длинным рукавом", – заявил он.

При этом, по его словам Линь Цзяна, в случае нарушения законных прав и интересов Пекина будут приняты решительные контрмеры и решительная защита суверенитет, безопасности и интересов развития страны.

Что предшествовало

На 21-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог отметил, что война в Украине могла бы прекратиться уже завтра, если бы Китай прекратил помогать России, поскольку в их отношениях именно РФ является младшим партнером.

"У китайцев и экономическая мощь, и военная мощь, и историческое преимущество. Я думаю, если бы Китай отрезал помощь России, уже завтра бы война закончилась. Без китайской поддержки России не могла бы это делать", – заявил он.

Как писал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции против России. Однако, по его словам, страны НАТО должны перестать покупать российскую нефть и также должны ввести санкции.

