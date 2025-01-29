Мустафа Джемилев: Будущее Крыма – широкая автономия в составе Украины

Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в марте 2014 года во время оккупации Крыма. Об этом эксклюзивно глава Меджлиса рассказал в разговоре на YouTube-канале Николая Княжицкого. В разговоре с Путиным, продолжавшемся более 40 минут, Джемилев открыто заявил российскому президенту о недопустимости аннексии Крыма и ее разрушительных последствиях для международного порядка.

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Мустафа Джемилев встретился с Путиным в Москве за несколько дней до псевдореферендума на полуострове. Во время разговора Джемилев прямо сказал российскому президенту: "Вы совершили большую ошибку. Вам немедленно нужно вывести войска из Крыма". В ответ Путин настаивал, что аннексия отвечает "воли крымского народа", а Россия решит все проблемы крымских татар лучше Украины.

"Это был разговор двух глухих, – вспоминает Джемилев. – Он говорил о "счастливом будущем" Крыма в составе России, а я настаивал, что эта агрессия – это путь к изоляции и трагедии для его страны". По словам Джемилева, он предупредил Путина, что оккупация Крыма разрушит отношения между Россией и Украиной на десятилетия и станет международным преступлением, которое никто не признает.

После встречи Джемилеву запретили въезд в Крым и Россию на пять лет, хотя Путин обещал, что он сможет свободно приезжать. "Это был бандитизм в чистом виде", – подытожил Джемилев.

Он продолжает настаивать, что Крым должен быть деоккупирован, ведь российская агрессия представляет угрозу не только Украине, но и всему миру.

Он подчеркнул, что мир не может смириться с оккупацией Крыма: "Это удар по всему мировому порядку, поражение цивилизованного мира перед варварством. Ни одна страна больше не сможет чувствовать себя в безопасности".

Внешнее управление, чтобы избавиться от фашизма: Мустафа Джемилев о будущем России

"Если в России на время не будет внешнего управления, избавиться от российского фашизма вряд ли удастся", – такое мнение высказал Мустафа Джемилев в эксклюзивном разговоре, который опубликован на YouTube-канале Николая Княжицкого.

Он напомнил, что Германия стала образцом демократии. И этому способствовало внешнее управление, установленное после поражения в войне.

"Теория о том, что народ ни в чем не виноват, а только власть виновата, – неправильна. Все виноваты. С их молчаливого согласия или покорности пришли к власти такие люди, поэтому все они будут нести ответственность, особенно за наших убитых детей", – выразил лидер крымских татар свое мнение относительно россиян.

Он напомнил, что для большинства россиян оккупация чужих территорий доставляет удовольствие, а рейтинг Путина после захвата Крыма вырос.

"Это – патриотизм скота! Они "встали с колен" и теперь могут у кого-то забрать! Конечно, есть и нормальные люди, есть Российская освободительная армия, которая воюет в рядах украинцев, но их очень мало", – прокомментировал он.

Мустафа Джемилев также обратил внимание, что действия России ставят под угрозу стабильность всего мира: это пример, что международные институты не работают, и это большая трагедия для человечества.

Поэтому вопрос Крыма касается не только крымских татар, но и всего мирового сообщества. "Смириться с этим международным бандитизмом значит допустить поражение всего цивилизованного мира перед варварством. Это будет удар по всему мировому порядку. При таких условиях ни одна страна больше не сможет быть уверена в своей безопасности, а международные гарантии потеряют любое значение", – добавил он.

Мустафа Джемилев: Будущее Крыма – широкая автономия в составе Украины

Национальнотерриториальная автономия на основе международного права внутри государства. Такую перспективу для Крыма и крымскотатарского народа выразил глава Меджлиса Мустафа Джемилев в разговоре, опубликованном на YouTube-канале Николая Княжицкого.

"Я думаю, что 99% крымскотатарского народа поддерживают это", – добавил он.

Джемилев вспомнил, что еще до оккупации Крыма существовало много стереотипов по отношению к крымским татарам, в частности, что они являются главной опасностью для территориальной целостности Украины.

"Крым и Украина дополняют друг друга, они экономически, исторически очень связаны. Если не Украина, то с какой страной? Другой альтернативы у нас нет. Турция далеко, через Черное море, а мы прямо здесь, с Украиной", – прокомментировал он.

Вместе с тем лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что это должна быть не аморфная непонятная административная автономия, а именно национальнотерриториальная, на основе международно признанного права коренного народа на самоопределение своей родины.

Мы уже давно подали такие предложения. Говорили на эту тему с президентом и другими чиновниками. В принципе они соглашаются, что должно так быть. Но пока, к сожалению, необходимые изменения в Конституции не введены", – отметил Джемилев.