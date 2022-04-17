Как ни стыдно признавать, а большинство выходцев из Украины в США – сторонники Трампа. Были во всяком случае до 24 февраля 2022 года. Популярен он и в неньке – лживый демагог и агент Кремля. Но почему? Ведь украинцы известны скептицизмом, особенно в отношении власти. К тому же все знают, что Трамп грозил отказать Украине в военной помощи, что и привело к импичменту!

Видимо, дело в неизжитой советскости – большинство иммигрантов прибыло в Америку в последние 30 лет и сохранило веру в простые ответы на сложные вопросы. Этого времени едва хватило самой Украине для взросления нации, вспомните хотя бы избрание президентом одиозного Януковича. На которого, кстати, Трамп здорово смахивает.

А об отношении Трампа к Украине судите сами: 23 февраля он назвал гениальным решение России признать ДНР и ЛНР. Мол, этот шаг Москвы был очень разумным. Путина он при этом назвал "крепким орешком", у которого "большое обаяние и много гордости". И отметил, что российский лидер любит свою страну, а сам он отлично ладил с ним.

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Да, уже 26 февраля он понял, что сморозил глупость, и заявил, что вторжение российской армии на территорию Украины — это "нападение на человечество", отметив, что он бы без проблем предотвратил войну. Но повторил, что Путин умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. Мол, на решение Путина ввести войска в Украину повлиял "жалкий уход" американских военных из Афганистана.

1 марта: "На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться", — сообщил Трамп. Западные страны позволили Путину добиться "всего, чего он захочет".

10 марта Трамп сказал, выступая в Full Send Podcast, что причиной кризиса стало то, что страной руководят "некомпетентные люди". "Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают".

13 марта. Трамп считает, что ситуация вокруг Украины "может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — это я. Никто не был так суров с Россией, как я",— сказал он на митинге в штате Южная Каролина. Мол, его личность удерживала США от глобальных конфликтов.

17 марта. В интервью для Washington Examiner Трамп рассказал, что его удивило решение Путина напасть на Украину. Он был уверен, что таким образом тот лишь пытается вести переговоры "жестко, но умно". Трамп отмечает: он был уверен, что Путин не решится на полномасштабное вторжение в Украину: "Мне кажется, он изменился. Это очень плохая новость для всего мира. Он очень изменился". Трампа давно обвиняли в том, что он слишком хорошо отзывается о Путине, однако эти упреки он отвергает: "Я был очень, очень жестким с Путиным. Из-за этого у меня плохая репутация. Но в то же время, я хорошо с ним ладил, как и с большинством других [мировых лидеров]".

30 марта. На фоне кровавой войны Трамп обращается к российскому диктатору с просьбой… опубликовать компромат на действующего президента Джо Байдена и его семью! В интервью JustTheNews Трамп бездоказательно говорил о деловых связях Хантера Байдена в России и просил Путина опубликовать любую имеющуюся у него информацию по этому поводу. "Я предполагаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, он должен обнародовать его. Я думаю, мы должны знать ответ", ― заявил он.

"Это последний пример готовности Трампа просить и принимать внутриполитическую помощь от иностранных государств – даже от Путина, который сейчас руководит кровопролитной войной против Украины", ― сообщал CNN.

Это имело негативные для Украины последствия и 7 апреля "Нью-Йорк Таймс" писала, что Трамп сделал Путина популярной фигурой для немалой части республиканцев. Он не раз восхвалял Путина, называя его "сильным", "умным" и "гением", и фактически повторяет идеологию Путина, жестко критикуя НАТО.

Бывшие сотрудники его администрации поддержали босса. "Я испытываю к нему огромное уважение", – сказал о Путине Майк Помпео, бывший госсекретарь. – "Он очень умный, очень проницательный". Питер Наварро, который был экономическим советником Трампа, сказал, что Украина "на самом деле не является страной", потому что раньше была частью Советского Союза. Дуглас Макгрегор, другой представитель администрации, сказал, что российские войска были "слишком мягкими" с Украиной.

По крайней мере, два кандидата в Конгресс от республиканцев сделали аналогичные комментарии. "Меня не волнует, что произойдет с Украиной в том или ином случае", – сказал Джей Ди Вэнс, который баллотируется в Сенат в Огайо. Джо Кент, который пытается выиграть праймериз у республиканца из Палаты представителей, голосовавшего за импичмент Трампа из-за беспорядков 6 января, назвал требование Путина контролировать часть восточной Украины "очень разумным".

Это имело эффект и опрос YouGov, проведенный в январе, показал, что республиканцы относятся к Путину более благосклонно, чем к президенту Байдену, Камале Харрис или Нэнси Пелоси. Вторжение Путина в Украину изменило ситуацию, нанеся ущерб его популярности. По данным Pew Research Center, ему доверяют всего 7% американцев (Зеленскому – 72%) и многие из республиканцев хотели бы, чтобы администрация Байдена предприняла более агрессивные действия для помощи Украине.

Тем не менее, влияние Трампа на популярность Путина не исчезло, и по-прежнему существует значимая фракция республиканской элиты, которая испытывает симпатию к российскому президенту. Лиз Чейни, частый критик Трампа, называет ее "путинским крылом партии". Оно восхищается им как сильным лидером, его правым национализмом (!), включая его противостояние НАТО, западному либерализму и правам ЛГБТ. Пока что это крыло на периферии партии и сенатор Линдси Грэм назвал их изгоями, а Кевин Маккарти, лидер республиканцев в Палате представителей, назвал Путина злобным диктатором и убийцей.

Но оно влияет на освещение событий в самом важном источнике новостей для республиканцев: Fox News. И Трамп остается ведущим с большим отрывом претендентом на победу в республиканской номинации 2024 года, то есть дружественная Путину фракция партии может не остаться на задворках.

Такер Карлсон, звезда Fox News, ведущий одного из самых рейтинговых шоу кабельного телевидения, любимец русскоязычных трампистов, считает, что американские либералы представляют большую угрозу, чем Путин, и тем льет бальзам на их душу: либералов наши ненавидят больше, чем даже нацистов-антисемитов. Карлсон также распространил популярный в России фейк, обвиняющий США в финансировании лабораторий по производству биологического оружия в Украине. Он ставил под сомнение достоверность массового российского насилия и убийств оккупантами мирных жителей в Буче – все эти истории согласуются с историей самого Карлсона, утверждающего, что США должны встать на сторону России из-за Украины. "Я думаю, что мы, вероятно, должны принять сторону России, если нам придется выбирать между Россией и Украиной", – сказал он в 2019 году.

Да, республиканцы усиленно педалируют тему недостаточной помощи Украине и слабости Байдена, но лишь потому, что осенью очень важные выборы в обе палаты Конгресса, а с января доля американцев, считающих Россию врагом, выросла до 70%.

Между тем Марджори Тейлор Грин, ультраправая конгрессвумен из Джорджии, раскритиковала как вторжение России, так и власти Украины. Мол, правительство президента Зеленского коррумпировано (доказательств не предоставила) и находится у власти только потому, что администрация Обамы помогла свергнуть предыдущий режим (!?). Она требует, чтобы США не посылали оружие в Украину. Мэтт Розендейл, конгрессмен от штата Монтана, назвал Зеленского "менее чем честным президентом Украины". Да и сам Трамп хорош – лишь 14 апреля он назвал происходящее в Украине геноцидом.

Как ни печально, а если верить опросам Harvard CAPS-Harris, то по итогам марта 58% американцев полагали, что Путин не напал бы на Украину будь президентом Трамп. Что поразительно в свете всего вышесказанного. Более оправдано то, что 52% считают Байдена слишком мягким в отношении России. И совершенно удручает и пугает тот факт, что в противостоянии Трампа и Байдена, пройди выборы сейчас, первый мог бы получить 47% голосов, второго поддержать готовы 41% американцев.

Господи, пронеси чашу сию! Надеюсь, к тому времени Россия будет приведена в более безопасное для цивилизованного мира состояние. Ибо если без Трампа в Белом доме республиканцы на стороне Украины, то появление его в президентском кресле может все изменить. Впрочем, иные опросы более благоприятны для Байдена. Но все же тревожны.