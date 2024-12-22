Когда, 24 февраля 2022 года, Путин начал полномасштабную войну против Украины, мы даже не могли себе предположить, что эта война будет уже почти три года и принесет нам, украинцам, такие огромные жертвы и разрушения значительной части когда-то процветающей и счастливой страны.

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З обранням Дональда Трампа президентом США і зважаючи на його заяви щодо можливого припинення війни, з’явилась надія на швидке завершення війни. Як відомо, Трамп після початку повномасштабного вторження рф в Україну змінив своє ставлення до дій путіна і росії в цілому. У своїх недавніх публічних виступах Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги на виборах у США він зможе врегулювати конфлікт "за 24 години", ще до того моменту, як офіційно стане президентом. При цьому, Трамп ніколи не уточняв, як він планує це зробити. "Росіяни і українці, я хочу, щоб вони перестали вмирати. Я зроблю це протягом 24 годин". Такою була позиція Дональда Трампа у процесі виборчої компанії.

Тепер Дональд Трамп офіційно отримав необхідну для здобуття посади президента США кількість голосів у колегії виборників. Трамп має 312 голосів. Зважаючи на те, що вибори президента у США є непрямими – Дональду Трампу ще потрібно отримати голоси колегій виборників. Остаточні підсумки голосування будуть затверджені 6 січня 2025 року Конгресом США. Інавгурація відбудеться 20 січня.

Тим часом, 17 грудня 2024 року, у всіх 50 штатах зібралися колегії виборників, які і обрали Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів.

Формально Дональд Трамп тільки після інавгурації 20 січня 2025 року стане повноправним президентом США, але вже зараз активно формується його адміністрація і уся владна команда. Повним ходом йде процедура передачі влади. Дональд Трамп все більше і більше впливає на внутрішню і особливо на зовнішню політику. Підтвердженням цього є, зокрема, відмова спікера Палати Представників поставити на голосування проект допомоги Україні у сумі 24 млрд доларів на 2025 рік, який вніс президент Джо Байден.

Дональд Трамп і його команда починають усвідомлювати які серйозні виклики стануть перед ними після приходу до влади і перш за все у міжнародних справах. Головною проблемою для президента Дональда Трампа стане війна в Україні, яка є не просто регіональним збройним конфліктом, а така, яка в будь-який момент може перетворитись на Третю світову війну. І Дональд Трамп вже після перемоги на виборах це чітко усвідомив. Як і багато іншого, що раніше в ході виборів, виглядало зовсім не так, як зараз.

"За чотири роки, що минулі з тих пор, як він покинув Овальний кабінет, світ змінився, причому змінився так, що йому доведеться зіткнутися з набагато більш жорсткою міжнародною обстановкою, чим у минулий раз.", — стверджують в Politico.

Зараз для усіх, особливо для нас українців, стало цілком очевидним той факт, що в центрі Європи, країна член ООН і постійний член Ради Безпеки ООН, ігноруючи будь-які міжнародні норми, укладені міжнародні договори, нахабно і цинічно здійснили агресію на нашу країну, а ООН, попри усі наявні міжнародно правові гарантії безпеки, на яких довгий час після Другої світової війни, забезпечувалась міжнародна стабільність і порядок, показала свою повну безпорадність і неефективність. Напад путінської росії на Україну повністю зруйнував усю міжнародно-правову архітектуру, яка була вибудувана країнами світу і завдяки якій забезпечувався міжнародний порядок і безпека.

Тому, війна в Україні це не регіональний конфлікт - це руйнація усіх гарантій безпеки, які стримували світ від глобальної катастрофи.

Зараз команда обраного президента Дональда Трампа, і сам Дональд Трамп стали перед історичною ділемою - що робити?

Спробувати задобрити агресора за рахунок інтересів жертви цієї агресії, тобто України, і на деякий час відтермінувати глобальну війну, чи вже зараз відкинути усі зазіхання агресора і за допомогою сили змусити його, припинити агресію, вивести свої війська і відшкодувати жертві агресії усі понесені збитки.

Зараз багато є різної інформації аналітиків з приводу підготовки мирних договорів між Україною і росією. Важко сказати, чи ці проекти, які обговорюються є дійсно пропозиціями, узгодженими між сторонами чи це є припущенням експертів чи аналітиків, а деякі - російська дезінформація.

Зараз ще передчасно робити якісь висновки: що нас чекає. Але вже зараз є очевидним той факт, що предметом торгів між агресором і США може бути частина території України і майбутнє українського народу. Це був би найгірший варіант із усіх можливих.

Свого часу нас примусили віддати третій за потужністю ядерний арсенал. Тепер активно обговорюється варіант мирного плану, за яким нас можуть примусити віддати частину нашої української землі, на якій віками жили українці і відмовитися, або відтермінувати вступ до НАТО.

Вважаю, що такий розвиток подій буде абсолютно не справедливий і призведе тільки до ще більшої війни. При цьому, треба враховувати наступне:

Країни Заходу і перш за все Сполучені Штати опинилися зараз у такій міжнародній ситуації, яка за своїм характером і можливими катастрофічними наслідками, набагато гірша, ніж була напередодні початку Холодної війни.

2.В центрі Європи вже майже три роки відбувається найбільша, після Другої світової війни, повномасштабна війна, у якій кількість жертв з обох сторін і тільки військового контингенту, більше одного мільйона осіб.

3 Китай - головна загроза , який за допомогою росії та путіна, намагається стати супердержавою світу. У разі вдалої війни путіна проти України, на яку путіна напевне надихнув лідер Китаю Сі Цзіньпін, Китай за короткий час в значній мірі підпорядкував би своїм інтересам Європу і Азію, а в подальшому також й Африку. Бойовий потенціал і особливо ядерний, зростає у Китаї шаленими темпами і вже скоро стане співрозмірним потенціалу США.

4.Найбільша небезпека у світі зараз виходить від Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Початок повномасштабної війни росії проти України, фактично співпав з формуванням і організаційним об’єднанням цієї четвірки. Вони працюють у тандемі, називаючи Сполучені Штати своїм головним супротивником. Співпраця між цими чотирма країнами сьогодні тісніша, ніж та співпраця, яка була між трьома державами Осі: Японією, нацистською Німеччиною та Італією перед Другою світовою війною. Сумарний потенціал ядерних сил цих країн вже перевищує сьогодні ядерний потенціал США і партнерів, що створює критичну небезпеку для людства. Четвірка цих країн спільно і узгоджено приймають активну участь у війні в Україні.

5 Перші кроки Трампа, після перемоги на виборах і його публічні заяви щодо українсько-російської війни – показують, що переговори він бачить головним інструментом для того щоб завершити цю війну. Але, може бути одна головна перешкода, з якою зіткнеться президент Дональд Трамп. Путін не хоче і не готовий до переговорів. Переговори путіну не потрібні. Це поставить президента Дональда Трампа перед дуже складним вибором: чи посилити тиск на путіна щоб змусити його сісти за стіл переговорів, чи запропонувати йому якісь стимули. Переговори теж будуть надзвичайно складними і це потрібно усвідомлювати, Росія є агресором, який вторгся в Україну. Чи захоче президент Дональд Трамп бути учасником цих переговорів невідомо.

6.Треба розуміти, що путіну потрібно виставити Україну стороною, яка виступає проти переговорів, для того, щоб Трамп припинив надавати Україні допомогу і щоб в очах Трампа не виглядати стороною, яка відповідальна за продовження війни і зрив мирного плану, запропонованого Дональдом Трампом, саме тому він навмисно висуває такі умови для переговорів, які апріорі є не прийнятними для України.

7.Нещодавно на підсумковій прес-конференції путін заявив, що кремль готовий до переговорів із Києвом "без попередніх умов", але на основі стамбульських домовленостей та з урахуванням "реалій на землі". Путін заявив, що росія підписуватиме документи про мир лише з легітимним керівником України. Володимир Зеленський, за словами Путіна, буде таким лише, якщо піде на вибори і "отримає легітимність". "Зараз, якщо Україна хоче йти шляхом мирного врегулювання, вони, звичайно, в змозі це зробити. Вони можуть організувати в Україні цей процес як хочуть, просто підписувати ми можемо з тими, хто легітимний. А легітимним є Рада та голова Ради", - сказав він.

8.НАТО без США не здатне протистояти об’єднаним силам Китаю, росії, Ірану та Північної Кореї. Жодна європейська армія не зможе самостійно протистояти армії рф.

Єдина боєздатна армія, яка спроможна протистояти армії рф - Збройні Сили України.

США без НАТО не зможе протистояти Об’єднаним силам Китаю, росії, Ірану і Північній Кореї.

Тільки Збройні Сили України спільно з США і НАТО здатні стримати подальше просування армії рф вглиб Європи.

У разі припинення США військово-політичної допомоги і підтримки України військово-політичний баланс у Європі дуже швидко зміниться на користь Китаю, росії, Ірану і Північної Кореї.

Відмова США від участі в НАТО, або зупинка такої участі призведуть до втрати США своїх лідерських позицій у світі і своїх соратників по НАТО і неодмінно поставлять під реальну загрозу безпеку у світі та безпосередньо безпеку США.

Відмова США в допомозі і підтримці України та припинення (або зупинення) США членства у НАТО - перетворять ситуативне зближення та тимчасове об’єднання Китаю, росії, Ірану і Північної Кореї - в агресивний військово-політичний союз, що призведе до швидкого загострення стосунків між США і новоствореним союзом щодо лідерства у світі, яке завершиться глобальною катастрофою - Третьою світовою війною.

Таким чином, запропонований командою Дональда Трампа план, який містить у собі створення буферної зони, заморожування війни, збереження росією утримуваних територій, "накачування України американською зброєю" для стримування росії та відкладання вступу України до НАТО на роки, може призвести лише до повільного знищення України як держави і українського народу, а лінії розмежування, які малюють деякі експерти можуть перетворитись у новий державний кордон, а саму війну буде лише відтерміновано на невеликий час, для того щоб путіну знищити єдність європейських краін та зруйнувати НАТО.

Зважаючи на похилий вік путіна і його бажання стати одним із головних світових лідерів ще в період свого життя, разом з Сі Цзіньпіном, підштовхне лідерів четвірки до створення військово-політичного блоку і завершення усіх агресивних планів вже цим блоком по усьому світу. А приймаючи до уваги, що після руйнації єдності НАТО і європейських країн, військово-політичному блоку Китаю, росії, Ірану і Північної Кореї (умовна назва "КРІПКО" (цей вираз має праслов’янське походження і означає - міцний, сильний) не буде у світі іншої сили, яка буде здатна протистояти цьому блоку. Після того, як США втратять своїх союзників серед країн НАТО і Україну, США не зможуть самостійно протистояти КРІПКО, а тому Третя світова війна стане неминучою.

Крім того, не можна виключати, що у разі юридичного оформлення КРІПКО, Сі Цзіньпіну і путіну без особливих проблем вдасться приєднати до цього новостоворенного блоку і багатьох, якщо не усіх, країн членів БРІКС.

12- З огляду на зазначене, єдиний шлях для збереження миру в Європі і світі та не допущення глобальної катастрофи.

США повинні значно укріпити свої лідируючі позиції у світі: зміцнити свої оборонні можливості, потужно об’єднати своїх союзників і партнерів по НАТО, без будь-яких умов ініціювати прийняття України повноправним членом Альянсу та запропонувати новий план -"Мир через Силу".

Тільки повноправне членство України у НАТО може бути достатньою гарантією збереження миру на землі, припинення війни на справедливих умовах і питання про лінії розмежування, які можуть перетворитись на новий державний кордон між Україною і Росією, втратять будь-яку потребу.