"Москве будет интересно": лидеров стран Балтии не пригласили в Лондон на саммит по Украине - Sky News

Страны Балтии выразили недовольство из-за отсутствия приглашения на саммит по Украине, который состоится 2 марта в Великобритании. Латвия, Литва и Эстония оказались вне списка участников.

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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах. По словам собеседника, в Москве с интересом заметят, что лидеры отдельных балтийских стран не приняли участия в "украинском саммите", и воспримут это как сигнал ослабления их роли в европейской безопасности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, недавно имевший дружескую встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, будет принимать лидеров более десятка европейских стран на саммит в Лондоне в воскресенье, чтобы обсудить войну России в Украине, поддержку украинцев, план создания международных сил "успокоения" и успокоения. Однако лидеры Латвии, Литвы и Эстонии не были приглашены.

"Россия и наша общественность четко оценят, что нас продали США, а также Великобритания и Франция", — заявил собеседник.

Дипломатический источник подтвердил, что у Стармера будет телефонный разговор с лидерами балтийских государств, но дал понять, что это плохая замена потому, что представители этих стран лично не смогут принять участие в саммите.

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", – сказал источник.

Кроме того, лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши были среди приглашенных, хотя Хельсинки и Варшава публично исключили предоставление войск для миротворческих миссий в Украине.

Собеседник подчеркнул, что члены стран Балтии "имеют план... но [были] не приглашены". Латвия, Литва и Эстония, по его словам, являются одними из самых больших сторонников Украины по проценту ВВП и предоставленной военной помощью Украине.

"Все решения оказывают непосредственное влияние на нашу безопасность. Как очередной пакт о разделении Европы или восприятии нас как должное. Позорно", — добавил источник.

Издание отмечает, что Великобритания считает Латвию, Литву и Эстонию, расположенные вместе с Россией на восточном фланге НАТО, ключевыми партнерами. Эти страны тесно связаны с Лондоном как члены Объединенных экспедиционных сил, группы единомышленников европейских государств-членов НАТО.

Напомним, перед своей поездкой в Вашингтон Кир Стармер призвал США оказать поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине. По его мнению, только такие действия обеспечат Киеву крепкий мир, а не прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который 28 февраля имел напряженные переговоры с Трампом в Белом доме.

На этой встрече Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Трамп. Они спорили на повышенных тонах войны в Украине, а происходило это при телекамерах. Трамп обвинил украинского коллегу в неуважении и призвал его не указывать, как действовать в Америке, потому что Украина с начала войны в невыигрышном положении.

Мировые лидеры поддержали Зеленского и Украину на фоне напряженного визита в Белый дом, а сам президент выразил благодарность Америке, в том числе и Трампу, за визит.

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