'Москва всегда врет': Зеленский рассказал о реакции партнеров на освобождение Купянска. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" и Кресты боевых заслуг воинам Сил безопасности и обороны Украины, а также передал государственные награды семьям погибших защитников, отмеченных посмертно. Во время церемонии глава государства отдельно упомянул об освобождении Купянска и реакции международных партнеров на эту операцию.

Видео дня

Заявление прозвучало во время официального мероприятия по награждению, видео которого было обнародовано 26 декабря. Президент подчеркнул, что успехи украинских военных на поле боя непосредственно влияют на позиции Украины в переговорах с партнерами, и поблагодарил воинов за службу государству.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что каждый боевой результат имеет значение не только на фронте.

"Каждый оккупант, которого наши воины уничтожают, и каждый результат, которого наши героические подразделения достигают в боях, – это результат в переговорах и это результат для успешных наших переговоров", – сказал он.

Президент добавил, что в течение последних недель неоднократно слышал от партнеров слова благодарности за Купянск, поскольку эта операция, по его словам, возвращает веру в Украину и демонстрирует ложность заявлений Москвы. И, как отметил глава государства, украинские воины умеют показывать миру, где есть правда.

Награждение и факты

Во время церемонии были отмечены военнослужащие Сил безопасности и обороны Украины, которые проявили мужество в боях, а также почтены память и подвиг погибших героев. Орденами "Золотая Звезда" и Крестами боевых заслуг наградили как присутствующих воинов, так и тех, кто получил эти награды посмертно.

Зеленский отметил, что гордится защитниками и поблагодарил каждого, кто, по его словам, относится к службе ради Украины ответственно и честно. В завершение речи президент произнес традиционные слова поддержки украинским воинам и государству.

