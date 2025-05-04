"Многие республиканцы просят": Трамп сказал, планирует ли идти на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по третьему президентскому сроку. Он намекнул, что не планирует в третий раз быть президентом, но хочет "передать эстафету кому-нибудь".

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Что касается преемника, то, по мнению Трампа, это должен быть представитель Республиканской партии. Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на NBC.

Хотя на рынке появляются кепки с надписью "2028", когда должны состояться следующие выборы президента США, и "многие республиканцы просят" его снова баллотироваться, сам Трамп намекает, что планирует покинуть Белый дом после этой каденции.

"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным", – сказал Трамп.

Он заявил, что хочет сосредоточиться на еще одном успешном президентском сроке, чтобы "сделать что-то поражающее", и впоследствии передать руководство "какому-то хорошему республиканцу".

"Это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу прожить четыре замечательных года и передать эстафету кому-то, в идеале великому республиканцу, великому республиканцу, чтобы он продолжил дело", – заявил политик.

В марте Трамп говорил, что не шутит, упоминая о третьем сроке, но никаких официальных шагов в этом направлении сделано не было. Также он опроверг идею косвенной передачи власти, в частности, через кандидатуру вице-президента США Джей Ди Венса.

По словам Трампа, вероятно, именно Венс будет иметь преимущество над другими конкурентами на праймериз Республиканской партии за главную должность. Однако он упомянул о государственном секретаре Марке Рубио, который стал центральным игроком в его второй администрации.

"Еще рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент... И Джей Ди прекрасно выполняет свою работу... Я не хочу в это ввязываться. Я думаю, что он фантастический, блестящий парень. Марк великолепен. Есть много таких замечательных людей", - сказал он.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, "ни один человек не может быть избран на пост президента более двух раз". Внесение изменений в Конституцию с целью отмены этого ограничения будет чрезвычайно сложным, поскольку потребует поддержки либо двух третей Палаты представителей и Сената, либо двух третей законодательного собрания штатов. Оба пути затем потребуют ратификации тремя четвертями штатов.

Разговоры о потенциальном третьем сроке Трампа достигли апогея в прошлом месяце после того, как Trump Organization, которую частично возглавляют два взрослых сына президента, начала продавать красные кепки с надписью "Trump 2028" и призывами "Будущее выглядит светлым! Перепишите правила с высокой ке08 Trump". Несмотря на это описание и его четкую ссылку на "перепишите правила", цель Трампа, по его словам, наконец передать эстафету перед следующими президентскими выборами.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Трамп пошутил о желании стать следующим Папой Римским. После этого в собственной соцсети президент США показал, как выглядел бы в одежде понтифика. Республиканец не оставил ни одной подписи – только изображение, сгенерированное искусственным интеллектом.

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