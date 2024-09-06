1. Символ мирного плана Байдена — заявление "советника Белого дома" Кирби о том, что Украина не сможет поразить 90 процентов самолётов, используемых россией против неё, ибо они находятся вне зоны досягаемости ATACMS, так что от американского разрешения их использовать по территории рф ничего не зависит.

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Да, ведь, пока Америка, как всегда, колебалась в сомнениях, мордор уже успел свои самолёты постепенно передислоцировать, так что теперь действительно 90 процентов уже вне зоны. Вот это и есть политика Байдена.

Бесконечная война по образцу 2014-2021, но очень разной военной интенсивности — и при этом перманентные "Мински" в Катаре, Ватикане и т.д. — таков настоящий мирный план Байдена. Как говорил в своё время Трумэн (тоже, кстати, демократ), "и пусть они убивают один другого как можно дольше". Так что, если коротко, будет тянуть кота за хвост. Хорошо здесь лишь то, чт сам Байден будет президентом уже совсем недолго.

2. Любые детали мирного плана Трампа закончить войну за 24 часа сам экс-президент хранит в тайне настолько тщательно, что даже у его команды нет уверенности в том, что детали такие вообще существуют.

Понятно одно: этот план более быстрый, включает переговоры под давлением угроз Трампа, боевые действия действительно остановит, но конфликт не разрешит, потому что Украина своих целей не достигнет, так что будет долгая отсрочка — до смерти пуйла или до нового президента США (либо до какого-то другого "чёрного лебедя"). Подытоживая — всё будет очень быстро и поэтому очень долго.

3. Мирный план Харрис это план Байдена "плюс/минус", но она должна продемонстрировать и разницу какую-то принципиальную. При ней гораздо больше всё будет зависеть от грамотных дипломатических усилий Украины — в отличие от Байдена, упрямство которого пробить невозможно. Ключевое слово — открытость.

4. Возможно, именно с тем, что после Байдена вырастет влияние дипломатии, связан секретный мирный план "4+1" Зеленского. Самым главным в нём является то, что выполнение этого плана зависит не от россии, а от партнёров Украины, то есть прежде всего — от США, потому он и будет обсуждаться по отдельности со всеми троими — Байденом, Трампом, Харрис.

Именно на Харрис этот план и должен быть рассчитан в первую очередь: возможно, хотя бы она хотя бы что-то учтёт и согласует. Иначе — опять на станцию Байденовская, то есть к пункту 1.