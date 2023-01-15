Украина, Днепр, Черное 14 января 2023 года... Украина за последний год пережила не один подобный Черный день...

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Черное 11 сентября 2001 меня застало в Крыму, в Ялте. Нет, не проводил я тогда там на побережье Черного моря ласковые дни бархатного сезона. Был в составе бельгийской правительственной делегации, участвовавшей в саммите Украина – ЕС. В Ялту мы прибыли 10 сентября 2001 года. Утром 11 сентября в Ливадийском дворце начался саммит. И здесь, ни с того ни с сего, встреча премьера Бельгии Ги Верхофстада и президента Украины Леонида Кучмы срочно прекращается. Наш пул быстро отвезли в гостиницу, мы спешно сложили манатки и через некоторое время уже были в правительственном аэропорту под Ялтой. Все пожимают плечами, пересматриваются... И только в аэропорту мы узнали, что террористы Аль-Каеды ударили в Нью-Йорке по Торговому центру. Поэтому НАТО созвало немедленный саммит лидеров стран НАТО в Брюсселе. В тот же вечер, 11 сентября НАТО, ЕС, ООН, весь мир признал Аль-Каеду террористической организацией, ее лидер Осам Бен Ладен назван террористом #1 и была объявлена международная охота на него.

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Фотографії пошкоджених будинків Торгового центру облетіли передовиці усіх газет і журналів, у теленовинах про цю трагедію повторювали кожних півгодини... Ну, коротше, був кіпіш на увесь світ.

З того часу минуло 13 років. Світ дуже почерствішав. "ДНР", з території якої було збито авіалайнер рейсу MH17 і вбито 298 мирних жителів, так і не було визнано терористичною організацією і головного терориста, який стоїть за цією трагедією, також не названo. Натомість "демократичний" світ всадовив його та його посіпак за стіл переговорів у Мінську.

Минуло ще 10 років. Світ не те що почерствішав, він перетворився у твердий засушений і вкритий цвіллю буханець чорного хліба. Збігла доба з того моменту, як російська ракета, в центрі Європи, у місті Дніпро знесла з лиця землі величезний житловий будинок і забрала життя майже у тисячі мирних людей. Реакція світу – "нуль"! Росію не визнано країною-терористом, Володимира Путіна не названо терористом #1.

Якщо світ і цього разу заплющить очі на цей волаючий акт терору і геноциду, то нехай не дивується і не обурюється, коли набeруть чинності древні правила і закони людства. Про них написано в Головних книгах усіх релігій і віросповідань світу: непокаране зло породжує і помножує зло, зyб за зуб, око за око...