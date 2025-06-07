Памʼятаєте писав про те, як наші шахраї з МінЕнерго замінили статути у УкрЕнерго та ОГТС щоб свій менеджмент протягнути?

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Так ось, мій друг і депутат енергетичного комітету Максим Хлапук отримав….лист ЄБРР.

А там…виявляється Міненерго підштовхнуло НЕК "Укренерго" до справжнього, а не технічного дефолту.

Тобто зміни до статуту вони з ОП погодили, а ось кредиторами ні)))

І тому ЄБРР наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики.

На практиці, як Максим порахував, це означає:

▪️втраті доступу до подальшого фінансування від ЄБРР в розмірі 141 млн євро

▪️ необхідності дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі 533 млн євро.

Також, під загрозою опинилась реструктуризація боргових зобовʼязань Укренерго перед власниками "зелених" облігацій сталого розвитку, під яку НЕК "Укренерго" планувала залучити 430 млн дол. США на міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC.

І тут Максим має інформацію, що і DFC наразі призупинили будь-які дії, повʼязані із реструктуризацією "зелених" облігацій.

Пост Макса тут.

Коротше, веселих вихідних, мої любі енергетичні корупціонери))) На наступному тижні ще буде, але можете вже в ОП бігти пояснювати.