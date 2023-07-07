Завершив перекладати основний текст четвертого розділу книги "Партизанські загони за "залізною завісою" аргентинського військового розвідника Енріке Мартінеса Кодо. Книга присвячена УПА і була видана в Буенос-Айресі 1966 року.

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Залишилося перекласти два документальних додатки до цього розділу (йдеться про 1950-1962 роки), а тоді п'ять наступних. Не знаю, ні скільки ще часу займе переклад, ні хто візьметься його видати, адже книга об'ємна. Але сьогодні - напередодні Вільнюського саміту НАТО - хочу навести підсумкові роздуми автора зі 154 сторінки (загалом їх понад 400):

"Підбиваючи підсумки, поза сумнівом, можна стверджувати, що у своїй новій іпостасі - розбита на осередки і підпільна - УПА залишається головним фактором українського національного антирадянського опору і небезпечним ворогом, що загрожує безпеці й тривкості комуністичного режиму. Водночас вона є потужним та надійним потенційним союзником на випадок майбутньої імовірної війни проти очолюваної Москвою комуністичної імперії. Надійним союзником, чиї стійкість, виявлена боєздатність, патріотизм і високі ідеали є справжньою запорукою перемоги свободи та демократії, а отже справжнього миру в усьому світі й справжнього мирного співіснування, які повинні настати після зникнення більшовицької тиранії".

Це було надруковано 1966 року. Замініть в авторській редакції УПА на ЗСУ, комуністичну імперію на Росію та її сателітів, більшовицьку тиранію на російський режим - і все. Адже висловлені Енріке Мартінесом Кодо міркування - ті самі, до яких цивілізований світ поволі доходить сьогодні.

Скільки мільйонів жертв на всіх континентах коштувало людству нерозуміння цієї очевидної істини: справжній мир в усьому світі й справжнє мирне співіснування можливі лише після того, як сконає остання в світі імперія!.