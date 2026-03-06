МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в Венгрию из-за угрозы безопасности. Причиной стало похищение семи украинцев в Будапеште и случай с незаконным завладением имуществом государственного банка.

Украинцам также советуют по возможности выбирать транзитные маршруты в Европу в обход венгерской территории. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Сейчас из-за действий венгерских властей пока невозможно гарантировать надлежащий уровень безопасности гражданам Украины на территории страны. Именно поэтому украинцев призывают временно воздержаться от поездок в Венгрию.

Также в ведомстве обратились к украинскому и европейскому бизнесу. Предпринимателей предупредили о рисках произвольного изъятия или похищения имущества на территории Венгрии.

В МИД рекомендуют учитывать эти угрозы при планировании любой экономической или инвестиционной деятельности в стране. Кроме того, гражданам советуют по возможности выбирать альтернативные маршруты транзита в другие европейские государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что национальная налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

