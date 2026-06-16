Международный суд отклонил большую часть претензий Украины к России по делу о Крымском мосте – Reuters

Международный суд в Гааге отклонил большинство претензий Украины к России по делу, связанному со строительством моста через Керченский пролив. Однако суд установил, что Россия нарушила отдельные нормы морского права из-за ненадлежащего проведения экологической оценки во время строительства.

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Об этом, ссылаясь на решение международного суда, сообщает Reuters . Решение датировано 22 апреля, однако его объявили только 15 июня.

Дело рассматривал расположенный в Гааге Постоянный арбитражный суд. Украина подала иск в 2016 году после начала строительства 19-километрового моста, который соединил материковую часть России с аннексированным Крымом.

Согласно решению арбитражной коллегии, большинство украинских требований относительно российского контроля над Керченским проливом были отклонены по процессуальным основаниям. Суд не согласился с утверждениями о том, что Москва незаконно пыталась установить единоличный контроль над проливом.

Вместе с тем арбитры пришли к выводу, что во время строительства моста страна-агрессор не оценила должным образом воздействие на окружающую среду. Этим РФ нарушила отдельные положения морского права.

Коллегия из пяти судей не присудила никаких компенсаций по результатам рассмотрения дела. Также суд постановил, что каждая из сторон самостоятельно покрывает свои судебные издержки в рамках разбирательства, которое длилось почти десять лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированной атаки России в ночь на 15 июня. В результате этого обстрела в разных городах есть погибшие и значительные разрушения –, враг наносил удары по гражданским объектам и нашему историческому наследию.

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