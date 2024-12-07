Международный демократический союз в Вашингтоне принял резолюцию в поддержку Украины, которую внес лидер 'ЕС' Петр Порошенко

Саммит Международного демократического союза в Вашингтоне единогласно принял специальную Резолюцию о непоколебимой поддержке Украины, которую внесла партия "Европейская Солидарность". Об этом сообщил в соцсетях Петр Порошенко, говорится на сайте политической силы.

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"Эти три дня на всех встречах активно продвигали важность поддержки нашей инициативы. Я благодарен партнерам, которые представляют сестринские политические партии из более 60 государств мира, за одобрение этого документа", – написал Порошенко.

В этой Резолюции IDU призывает увеличить военную помощь Украине, поставки оружия и боеприпасов без ограничений, поддерживает укрепление противовоздушной обороны Украины, включая использование систем противовоздушной обороны соседних стран для защиты украинского неба, снятие ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия против военных объектов на территории России.

"Мы должны усилить давление на Россию и ее союзников, используя все военные, политические, дипломатические и экономические инструменты, чтобы лишить агрессора возможности финансировать агрессивную войну против Украины", – отмечает пятый Президент.

"Важно, что Международный демократический союз призвал ЕС и государства-члены НАТО обеспечить непреклонную поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО как единственную действенную гарантию безопасности для Украины. В этой связи подчеркивается критическая важность укрепления демократии, верховенства права и прав человека, обеспечение плюрализма, включая права оппозиции внутри Украины", – констатирует Порошенко.

Он убежден, что Резолюция станет крепким фундаментом для дальнейших конкретных шагов наших международных партнеров, которые укрепят глобальную поддержку нашего государства.