'Будапештский меморандум провалился': Зеленский заявил, что Украина строит новую архитектуру безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал "провал" Будапештского меморандума. Прописанные в нем "гарантии" оказались пустыми словами, не наполненными никаким реальным содержанием.

Учитывая это, Украина взялась строить новую архитектуру безопасности. Об этом глава государства заявил во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН.

Что сказал Зеленский на заседании Совбеза ООН

В своем выступлении на заседании Совбеза ООН президент Украины констатировал "провал" Будапештского меморандума.

"Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что сейчас при участии Украины формируется новая архитектура безопасности.

"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов. Реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет пересечь снова", – подчеркнул президент.

Он добавил, что совместными усилиями мир способен заставить российского диктатора Владимира Путина остановить войну.

"Вот один из примеров того, как войну можно остановить силой: если мы сможем укрепить наше воздушное пространство с помощью совместной системы противодействия российским ракетам и беспилотникам, это заставит Россию прекратить свои атаки с воздуха, ведь все можно будет сбить. И тогда Путин будет вынужден сидеть здесь или на другой уважаемой площадке и искать перемирия на земле. Если войны не будет в небе, Россия не сможет продолжать воевать на земле. Я говорил об этом с президентом Трампом и другими лидерами", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, в условиях, когда один из постоянных членов Совбеза стал агрессором, остальные должны остановить его.

"Вы – Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, Франция, постоянные члены Совета Безопасности, – представляете ключевую мировую силу, силу, которая должна действовать, когда международное право не в состоянии этого сделать. И нет, не Россия. Этой войной Россия дискредитировала себя: даже те, кто еще пока не критикует Путина открыто, все равно чувствуют, что присутствие России не несет ничего хорошего", – отметил президент.

