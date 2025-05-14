Мерц придумал, как завоевать расположение Трампа к Германии – Politico

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил Дональда Трампа посетить немецкую деревню откуда родом дед американского президента Фридрих Трамп. Глава правительства ФРГ таким образом, вероятно, хочет завоевать расположение главы Соединенных Штатов Америки к Германии.

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Об этом пишет Politico. Журналисты отмечают, что канцлер, похоже, хочет обратиться к немецкому происхождению американского президента, чтобы улучшить испорченные отношения.

Так, на саммите в Берлине Мерц сказал, что пригласил Трампа в западногерманскую деревню Кальштадт, где родился и вырос дед президента США Фридрих Трамп, прежде чем эмигрировать в США в возрасте 16 лет в 1885 году.

"Я пригласил его в Германию, чтобы он посетил родовую деревню. Я поеду туда с ним", – отметил политик.

В то же время, пишет издание, пока не ясно примет ли Трамп предложение Мерца.

Журналисты отмечают, что Трамп часто критикует Германию и неоднократно называл страну "неплательщиком" расходов на оборону. В то же время президент США часто подчеркивал свои немецкие корни.

"У меня немецкий в крови", — сказал он во время встречи с Ангелой Меркель в 2019 году, на что тогдашний канцлер отреагировала с удивлением на эту формулировку.

Отмечается, что приглашение поступило, когда Мерц готовится к своей первой официальной поездке в Вашингтон в качестве канцлера. Пока нет информации, когда именно состоится визит.

"Мерц часто говорил, что он будет апеллировать к любви Трампа к заключению "сделок", чтобы укрепить испорченные отношения между США и Германией по целому ряду вопросов, от Украины до пошлин", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая Фридрих Мерц выступил со своей первой "правительственной речью" в Бундестаге. Он неожиданно похвалил своего предшественника Олафа Шольца за решительную и "историческую" реакцию на российское вторжение в Украину.

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